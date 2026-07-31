Puerto Rico añade otro bronce en voleibol de playa masculino a su botín de medallas

Santo Domingo - La dupla puertorriqueña de Daniel Rivera y William Rivera cerró este viernes su primera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con la medalla de bronce del torneo masculino de voleibol de playa en el Malecón Deportivo.

Los boricuas derrotaron en dos parciales 21-14 y 21-9 a los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora para asegurar un lugar en el podio y sumar otra presea para la delegación de Puerto Rico en Santo Domingo 2026.

La pareja Rivera llegó al encuentro por el tercer lugar luego de caer en las semifinales ante los cubanos Damián Gómez y Elbis Veranes con parciales de 21-16 y 21-14.

“Son sueños que uno tenía desde chiquito, ver este deporte, jugarlo desde temprana edad y soñar con este momento. No se nos dio la de oro, que al final del día es lo que uno quiere, pero el objetivo era estar en ese podio y ganarnos esa medalla. Muy contentos con el resultado”, expresó Daniel a este medio tras conseguir el metal.

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Puerto Rico tomó el control del encuentro desde temprano. En el primer parcial llegó a despegarse hasta por cinco puntos con ventaja de 17-12. Los puntos 19 y 20 llegaron de manera consecutiva gracias a dos sólidos bloqueos de William Rivera, que encaminaron el set a favor de los boricuas.

“Cumplir los sueños cuando uno trabaja tan duro y ve que a lo mejor el resultado no llega o se tarda, y pensar que a lo mejor no lo puedes alcanzar, lograrlo y estar en este momento, pues es algo que realmente no tiene palabras”, manifestó, por su parte, William.

Daniel Rivera en un remate por parte del binomio boricua. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Yo llevo trabajando toda mi vida para este momento, en estos momentos grandes, y aquí es que se saben los jugadores grandes, de poder acaparar el momento, tomar control sobre el momento y salir con la victoria. Lo pudimos lograr, hermano. Dominamos y estoy muy contento ahora mismo con mi familia, con mis amistades y con la fanaticada. Es algo que no puedo explicar”, añadió.

En el segundo parcial, la dupla puertorriqueña dominó de principio a fin. Incluso hilvanó una racha de siete puntos consecutivos para abrir una ventaja de doble dígito de 12-2, de la que los nicaragüenses nunca pudieron recuperarse.

William también destacó que la química que existe entre ambos dentro de la arena fue fundamental en la justa regional.