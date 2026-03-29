La globalización se adueña de la NBA rumbo a la postemporada

Rumbo a los playoffs de la NBA, donde se definen los campeonatos y se separan las estrellas de las leyendas, el dominio ya no es exclusivamente estadounidense: el talento internacional se ha convertido en protagonista indiscutible de la postemporada.

Lo que comenzó como una liga mayormente estadounidense ha evolucionado hacia una competencia global, en la que jugadores nacidos fuera de Estados Unidos no solo participan, sino que se consolidan como figuras principales en la lucha por el título.

Ese crecimiento se refleja en los números. En la temporada 2025-26, un récord de 135 jugadores internacionales, provenientes de 43 países y seis continentes, formaron parte de los rosters en la noche inaugural. Además, todos los equipos de la NBA cuentan con al menos un jugador internacional, evidencia clara del alcance global de la liga.

Entre ellos, destacan 71 jugadores europeos, incluyendo cifras históricas como 19 de Francia y cuatro del Reino Unido, además de 13 de Australia, igualando su marca previa. La NBA también ha contado con al menos 120 jugadores internacionales por quinta temporada consecutiva y con más de 100 por duodécima campaña seguida.

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Sin embargo, el impacto de este grupo se mide con mayor claridad en los playoffs. En 2018 se estableció un récord de 62 jugadores internacionales en la postemporada, una cifra que ha continuado en aumento en años recientes. En la pasada temporada se estimó la participación de más de 60 jugadores internacionales, mientras que en las Finales de 2024 se alcanzó una nueva marca con 13 jugadores internacionales, el mayor número en una serie por el campeonato.

Más allá de la cantidad, la calidad ha sido determinante. Los últimos siete ganadores del premio al Jugador Más Valioso (MVP) han sido internacionales: Shai Gilgeous-Alexander (Canadá, 2024-25), Nikola Jokic (Serbia, 2023-24; 2021-22; 2020-21), Joel Embiid (Camerún, 2022-23) y Giannis Antetokounmpo (Grecia, 2019-20; 2018-19). Esta tendencia se refleja directamente en los equipos contendores que llegan a la postemporada.

En la Conferencia Oeste, varios de los principales aspirantes al título este año cuentan con figuras internacionales como eje de sus equipos, entre ellos Gilgeous-Alexander con el Thunder, Victor Wembanyama con los Spurs, Luka Doncic con los Lakers, Jokic con los Nuggets y Alperen Şengün con los Rockets, entre otros.

De cara a esta postemporada, se espera que la tendencia no solo se mantenga, sino que continúe creciendo. En una liga cada vez más diversa, el camino hacia el campeonato pasa, en gran medida, por manos internacionales.