Luka Doncic suspendido un juego tras recibir decimosexta falta técnica
El base de los Lakers anotó 41 puntos en la victoria sobre Brooklyn pero perderá más de $300,000 de su salario si el equipo no apela el castigo
28 de marzo de 2026 - 9:43 AM
28 de marzo de 2026 - 9:43 AM
La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, fue suspendido un partido sin paga por la NBA tras recibir su decimosexta falta técnica de la temporada, según anunció la liga el sábado.
Doncic, máximo anotador de la NBA, recibió una doble falta técnica durante el tercer cuarto de la victoria de los Lakers por 116-99 sobre Brooklyn el viernes por la noche.
Ziaire Williams, de los Nets, celebraba una falta ofensiva pitada contra Doncic gritando efusivamente en su espacio personal. Cuando Doncic intentó empujar el brazo de Williams, este respondió con un golpe de revés en la cara.
Según las reglas de la NBA, un jugador o entrenador es suspendido automáticamente sin paga por un partido al recibir su decimosexta falta técnica durante la temporada regular. Por cada dos faltas técnicas adicionales durante esa temporada regular, será suspendido automáticamente sin paga por un partido más.
Doncic, quien anotó 41 puntos contra Brooklyn, cumplirá su suspensión el lunes, cuando los Lakers reciban a los Washington Wizards.
“Me gritó a la cara tres veces”, dijo Doncic después del partido. “Solo quería salir de ahí. Es una doble falta técnica, por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera dije nada. Solo quería irme. (El árbitro) dijo que mi empujón fue exagerado, lo cual obviamente no fue cierto. No sé qué más decir”.
Los árbitros revisaron el incidente antes de sancionar con faltas técnicas a ambos jugadores.
A Doncic ya le habían anulado una falta técnica la semana pasada tras un altercado verbal con Goga Bitadze, de Orlando. La liga no anunció el motivo de la anulación, pero Doncic afirmó que Bitadze insultó a su familia en serbio, algo que Bitadze negó.
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