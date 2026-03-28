Luka Doncic suspendido un juego tras recibir decimosexta falta técnica

La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, fue suspendido un partido sin paga por la NBA tras recibir su decimosexta falta técnica de la temporada, según anunció la liga el sábado.

Doncic, máximo anotador de la NBA, recibió una doble falta técnica durante el tercer cuarto de la victoria de los Lakers por 116-99 sobre Brooklyn el viernes por la noche.

Ziaire Williams, de los Nets, celebraba una falta ofensiva pitada contra Doncic gritando efusivamente en su espacio personal. Cuando Doncic intentó empujar el brazo de Williams, este respondió con un golpe de revés en la cara.

Según las reglas de la NBA, un jugador o entrenador es suspendido automáticamente sin paga por un partido al recibir su decimosexta falta técnica durante la temporada regular. Por cada dos faltas técnicas adicionales durante esa temporada regular, será suspendido automáticamente sin paga por un partido más.

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Doncic, quien anotó 41 puntos contra Brooklyn, cumplirá su suspensión el lunes, cuando los Lakers reciban a los Washington Wizards.

“Me gritó a la cara tres veces”, dijo Doncic después del partido. “Solo quería salir de ahí. Es una doble falta técnica, por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera dije nada. Solo quería irme. (El árbitro) dijo que mi empujón fue exagerado, lo cual obviamente no fue cierto. No sé qué más decir”.

Los árbitros revisaron el incidente antes de sancionar con faltas técnicas a ambos jugadores.