Los Warriors aseguran un puesto de ‘play-in’ en la NBA

Gui Santos anotó 31 puntos, la mayor cifra de su carrera, Draymond Green encestó dos tiros libres decisivos con 6.9 segundos por jugar y los Warriors de Golden State vencieron 109-106 a los Nets de Brooklyn el miércoles para asegurar un puesto en el ‘play-in’.

Brandin Podziemski aportó 22 unidades, seis rebotes y cinco asistencias para los Warriors (35-38), que ganaron su primer partido en el Chase Center desde que regresaron de una extenuante gira con marca de 2-4.

Kristaps Porzingis sumó 17 tantos y De’Anthony Melton tuvo 14, incluidos dos tiros libres en los últimos segundos, mientras Golden State derrotó a Brooklyn en San Francisco por primera vez desde el 16 de diciembre de 2023.

Ziaire Williams anotó 19 puntos para los Nets, que han perdido nueve seguidos. Jalen Wilson agregó 15 unidades desde la banca, mientras Ben Saraf terminó con 14 y siete rebotes.

PUBLICIDAD

El lleno en el Chase Center fue el 600 consecutivo para los Warriors, la sexta racha más larga en la historia de la NBA,

Los Nets lideraron la mayor parte del partido, llegaron al cuarto periodo en desventaja y luego se fueron desgastando en los últimos 12 minutos. Brooklyn lanzó ocho de 20 (2 de 9 desde la línea de tres) en el tramo final.

Todavía sin su estrella lesionada Stephen Curry, los Warriors cometieron 15 pérdidas de balón en los dos primeros cuartos y tuvieron problemas para ejecutar su ofensiva con consistencia.

Los Nets también arrancaron con lentitud y fallaron 10 de sus primeros 15 tiros antes de que Williams entrara en ritmo. El exseleccionado de primera ronda atacó repetidamente la pintura y anotó 11 puntos para ayudar a Brooklyn a tomar ventaja de 58-50 al descanso.