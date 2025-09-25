La magia de los Harlem Globetrotters recorrerá cuatro ciudades de Puerto Rico

Tras nueve años de ausencia, los Harlem Globetrotters volverán a presentarse en Puerto Rico como parte de su Gira Mundial 2025.

El conjunto estadounidense, famoso por su estilo único de combinar baloncesto con entretenimiento, ofrecerá cuatro funciones en la isla: el 5 de noviembre, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce; el 6 de noviembre, en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas; el 7 de noviembre, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez; y el 8 de noviembre, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Los Globetrotters, que se preparan para celebrar en 2026 su centenario, enfrentarán a sus tradicionales rivales, los Washington Generals, en un espectáculo que combina jugadas de fantasía, tiros de larga distancia y donqueos espectaculares. El evento también incluye dinámicas de interacción con el público, como el “Magic Pass” previo a los partidos y encuentros con los jugadores después de cada función.