La misión se complica: Puerto Rico visita a Canadá sin José Alvarado

Puerto Rico iniciará este viernes una complicada y crucial tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 con una sensible baja.

El armador José Alvarado, recién campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, se ausentará para el partido contra Canadá en Hamilton.

El choque iniciará a las 7:10 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.

La Federación de Baloncesto local informó que Alvarado no estará disponible debido al proceso de oficialización de su nuevo contrato con el quinteto de la Gran Manzana.

Alvarado renunció a una opción de $4.5 millones para entrar a la agencia libre y pactar un nuevo acuerdo de tres años y más de $14 millones con los nuevos monarcas. El proceso de moratoria culminará el 6 de julio, día del partido contra Bahamas. La Federación espera que Alvarado esté en cancha en ese partido.

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Por compromisos en la NBA, Alvarado no estuvo disponible en las primeras dos ventanas del clasificatorio.

La Federación agregó que ningún jugador reemplazará a Alvarado.

Así las cosas, el dirigente Carlos González tendrá disponible 11 jugadores frente a los canadienses, invictos (4-0) y ya clasificados a la siguiente fase.

Puerto Rico, que juega para 1-3 en el Grupo B, se verá con un anfitrión que tendrá en uniforme al dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, el escolta Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Thunder de Oklahoma City. También, estará el canastero titular de los Suns de Phoenix, Dillon Brooks.

Andrew Nembhard, Ryan Nembhard, Kyshawn George y Leonard Miller son otros enebeístas en el seleccionado dirigido por Gordie Herbert.

Jezreel de Jesús, de los Leones de Ponce, será el único armador en uniforme frente a los norteamericanos. Representó a Puerto Rico además en las ventanas para el Mundial 2023.

“(De Jesús) está teniendo un gran momento en el BSN. Lo que pasa es que FIBA es distinto”, dijo Eddie Casiano, extécnico del seleccionado patrio, antes de conocer la baja de Alvarado.

Jezreel De Jesús junto a Gian Clavell durante una práctica de la Selección Nacional en 2022. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Pero, es un jugador veterano y probado. Creo que puede hacer un tremendo trabajo. Sabe lo que tiene que hacer. Va a lucir bien aunque nos toca dos tostones. Está difícil”, agregó Casiano en referencia de Canadá y Bahamas a este diario.

De Jesús promedió 20 puntos en el torneo regular del BSN.

Puerto Rico tiene como tiradores a Gian Clavell, Alfonso Plummer, los hermanos Ethan y Stephen Thompson y Alexander Kappos. Ethan viene de jugar en la NBA con los Pacers de Indiana con un pacto de dos vías.

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La escuadra es completada por el debutante Enrique Freeman, más Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Ysmael Romero y Arnaldo Toro.

Los boricuas perdieron el duelo inicial contra Canadá 96-85 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. En general, Puerto Rico tiene marca de 17-8, pero ha perdido los últimos tres compromisos.

“Hemos estado en posiciones complicadas y hemos salido airosos. Esperamos que ellos puedan entrar. Romero está probado y ha sido dominante. Ahora, podremos ver a Freeman. Tienen la oportunidad de lucir bien”, indicó Casiano.

Una derrota el viernes en suelo canadiense no eliminaría a Puerto Rico.

Adelantar a las próximas ventanas se decidiría el lunes frente a Bahamas (1-3) en Nassau.

Puerto Rico venció a Bahamas 71-66 el pasado febrero en el Clemente.