La moratoria de la NBA deja a José Alvarado fuera del duelo ante Canadá
El nuevo contrato con los campeones Knicks retrasa la incorporación del armador con Puerto Rico en la ventana FIBA
2 de julio de 2026 - 2:44 PM
2 de julio de 2026 - 2:44 PM
La Selección Nacional sufrió una baja estelar para su importante compromiso de este viernes ante Canadá, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.
La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó el jueves que el armador José Alvarado, recién coronado campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, no estará disponible para el partido debido al proceso de oficialización de su nuevo contrato con la franquicia neoyorquina.
“Aunque Alvarado ya alcanzó un acuerdo con los Knicks, el Convenio Colectivo de la NBA establece un periodo de moratoria que se extiende hasta el 6 de julio, durante el cual los contratos pactados en la agencia libre no pueden hacerse oficiales. Por esa razón, el base permanece en Nueva York completando los trámites correspondientes y no podrá integrarse a tiempo para el encuentro ante Canadá”, dijo el ente federativo a través de un comunicado.
Alvarado promedia 17.2 puntos, 3.8 asistencias y 3.3 rebotes por cotejo en 13 compromisos con el combinado patrio.
La FBPUR añadió, además, que el base permanece en la Gran Manzana atendiendo los asuntos relacionados con ese proceso, el cual podrá completarse una vez concluya el periodo de moratoria el próximo 6 de julio.
“Posteriormente, el jugador se integrará a la Selección Nacional para el partido ante Bahamas”, aseguró la Federación.
Puerto Rico choca este viernes contra Canadá, quinto clasificado del mundo, en el TD Coliseum en Hamilton, Ontario. Luego, se medirá al equipo bahameño el lunes en el Sir Kendal Isaacs Gymnasium, Nassau.
“José (Alvarado) ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con la Selección Nacional. Esta situación responde exclusivamente al periodo de moratoria establecido en el Convenio Colectivo de la NBA y al proceso de oficialización de su nuevo contrato. Confiamos en poder contar con él para el partido del lunes ante Bahamas”, expresó el presidente Yum Ramos.
Puerto Rico registra foja de 1-3 y cinco puntos.
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