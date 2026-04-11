La recta final de la lucha por los playoffs de la NBA esta temporada está en su punto álgido

El último día de la temporada regular de la NBA llega el domingo, con mucho por decidir. Hay 30 equipos, todos los cuales jugarán el partido número 82 en la jornada final, y todos esos clubes se encuentran actualmente en uno de los tres grupos de 10 equipos.

— Aficionados de Oklahoma City, San Antonio, Houston, Minnesota, Phoenix, Golden State, Detroit, Boston, Nueva York y Cleveland, pueden relajarse. La posición de su equipo ya está definida.

— Aficionados de Denver, Los Angeles Lakers, Portland, Los Angeles Clippers, Atlanta, Toronto, Orlando, Philadelphia, Charlotte y Miami, prepárense. Su equipo aún tiene mucho por lo que luchar.

— Los aficionados de Milwaukee, Chicago, Brooklyn, Indiana, Washington, Nueva Orleans, Memphis, Dallas, Sacramento y Utah, disfruten de los finales de temporada.

¿Quién está dentro y quién está fuera?

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre los equipos que participarán en los playoffs de la NBA esta temporada.

— Número 1 de la Conferencia Este: Detroit.

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— Este n.° 2: Boston.

— Este N.° 3: Nueva York.

— Este N.° 4: Cleveland.

— Este N.° 5 y N.° 6: Atlanta ocupará uno de estos puestos. Toronto es el único otro equipo que puede alcanzar el puesto N.° 5, pero también podría terminar N.° 6, N.° 7 u N.° 8. Existen algunos escenarios en los que Orlando y Filadelfia podrían colarse en el puesto N.° 6. Los Magic necesitan una victoria sobre Boston, además de victorias de Brooklyn (sobre Toronto) y Milwaukee (sobre Filadelfia) para alcanzar el puesto N.° 6. Los 76ers necesitan una victoria, además de una derrota de Orlando y una victoria de Brooklyn para alcanzar el puesto N.° 6.

— Play-in del Este: Toronto, Orlando y Filadelfia son los tres equipos que podrían terminar en los puestos 7 y 8. Los puestos 9 y 10 serán para Charlotte y Miami, en algún orden. Una victoria del Heat sobre Atlanta y una derrota de los Hornets ante Nueva York significa que Miami será el noveno cabeza de serie. De lo contrario, Charlotte será el noveno cabeza de serie.

— El Este eliminó a los siguientes equipos: Milwaukee, Chicago, Indiana, Brooklyn y Washington.

— Conferencia Oeste N.° 1: Oklahoma City.

— Oeste n.° 2: San Antonio.

— Oeste, puestos 3 y 4: Denver y Los Ángeles Lakers. Denver se queda con el puesto 3 si vence a San Antonio o si los Lakers pierden contra Utah. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, los Lakers se quedan con el puesto 3.

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— Oeste N.° 5: Houston.

— Oeste N.° 6: Minnesota.

— Play-in del Oeste: Phoenix es el número 7, Portland y Los Angeles Clippers serán el número 8 y el número 9 en algún orden (los Trail Blazers controlan sus destinos allí), y Golden State es el número 10.

— El equipo del Oeste eliminó a: Memphis, Nueva Orleans, Dallas, Utah y Sacramento.

Partidos destacados del domingo

Los partidos del domingo que tendrán implicaciones para la clasificación:

— Orlando contra Boston: Los Magic pueden evitar el play-in con una victoria, estarían en un partido de 7º contra 8º con una derrota.

— Atlanta contra Miami: Los Hawks serían el quinto cabeza de serie con una victoria, Miami podría llegar al noveno puesto con una victoria.

— Charlotte en Nueva York: Si los Hornets ganan, serían el noveno cabeza de serie y recibirían a Miami en la ronda preliminar.

— Milwaukee contra Filadelfia: Los 76ers serían el octavo cabeza de serie con una derrota, y serían el sexto, séptimo u octavo con una victoria.

— Brooklyn contra Toronto: Los Raptors se clasificarán para los playoffs como quinto o sexto cabeza de serie si ganan, y podrían caer al octavo puesto si pierden.

— Denver contra San Antonio: Los Nuggets serían terceros cabezas de serie con una victoria, probablemente caerían al cuarto puesto con una derrota.

— Utah contra Los Angeles Lakers: Los Lakers probablemente serían cabeza de serie número 3 si ganan, y caerían al 4 si pierden.

— Golden State contra Los Angeles Clippers: Esto podría ser un anticipo de un partido de play-in entre Warriors y Clippers (puestos 9 y 10).

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— Sacramento contra Portland: Los Trail Blazers superarían a los Clippers y se asegurarían el octavo puesto con una victoria.