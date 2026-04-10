El Heat deja en libertad a Terry Rozier, quien enfrenta cargos federales relacionados a apuestas

Miami - Terry Rozier, quien enfrenta cargos federales relacionados con una trama de apuestas, fue dado de baja el viernes por el Heat de Miami en una medida esperada y de trámite que permite al equipo firmar a otro jugador para su plantilla antes de la postemporada.

Rozier estuvo con el Heat en tan solo un partido esta temporada —el inaugural en Orlando el 22 de octubre, un encuentro en el que no jugó.

Fue arrestado por funcionarios federales en el hotel del equipo a la mañana siguiente, acusado de ofrecer información para ayudar a personas a ganar apuestas sobre sus totales estadísticos en un partido de 2023 cuando era parte de los Hornets de Charlotte.

Miami tiene hasta el domingo para firmar a otro jugador. Abrirá su participación en el torneo de play-in el martes o el miércoles.

La NBA puso a Rozier en licencia poco después de su arresto. Ha cobrado su salario de $26.6 millones esta temporada. El Heat primero lo depositó en una cuenta que generaba intereses, y posteriormente un árbitro determinó que Rozier debía recibir el dinero pese a sus problemas legales.

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El Heat traspasó por Rozier en enero de 2024, sin saber de la investigación por apuestas. Miami envió a Kyle Lowry y una selección de primera ronda de 2027 a Charlotte a cambio de Rozier.

El mes pasado, los Hornets terminaron dándole a Miami una selección de segunda ronda en el draft de este año, una medida sin precedentes, presumiblemente para cerrar la disputa sobre lo que no se reveló en el momento del acuerdo original.

Miami, como todos los equipos, tenía hasta las 5 de la tarde del viernes para dar de baja a un jugador con un contrato que expiraba o uno en el que el equipo tenía una opción para la próxima temporada.

El Heat, aunque solo de nombre, ha seguido incluyendo a Rozier en los reportes de lesiones como “no está con el equipo” durante toda la temporada. Su placa con el nombre se mantuvo sobre su casillero en el vestuario del equipo aun después de que se hizo evidente que no volvería a estar con el equipo.

No se sabe cuánto contacto ha tenido Rozier —quien estaba en el último año de su contrato de cuatro años por $96.2 millones— con el Heat desde su arresto.

Sí se comunicó por mensaje de texto con algunas personas de la organización para celebrar el partido de 83 puntos de Bam Adebayo contra Washington, pero no se tiene conocimiento de que haya estado cerca del equipo de ninguna manera desde octubre.

La NBA estaba al tanto de una actividad inusual en apuestas de proposición en torno al desempeño de Rozier en aquel partido del 23 de marzo de 2023 que jugó con Charlotte contra los Pelicans de Nueva Orleans.

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Fue señalado por casas de apuestas esa tarde, pero una investigación de la liga —no la pesquisa federal— no encontró motivos en ese momento para impedirle jugar.

Rozier fue titular con Charlotte en ese partido y rindió razonablemente bien en nueve minutos y medio de acción, con cinco puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y un robo. Esa sigue siendo una de apenas dos ocasiones en su carrera en las que tuvo esa cantidad de puntos, rebotes y asistencias en un primer cuarto.

Rozier citó dolor en el pie como su motivo para no regresar a ese partido. Los Hornets no han dicho públicamente si en ese momento estaban al tanto de alguna investigación federal sobre la conducta de Rozier.