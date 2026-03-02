La Selección despierta: primera victoria en las ventanas FIBA

La Selección Nacional de Baloncesto consiguió este domingo su primera victoria en el camino hacia la clasificación a la Copa del Mundo FIBA 2027 al imponerse, 71-66, sobre Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Con este resultado, Puerto Rico coloca su marca en 1-3 en el Grupo B al cierre de la segunda ventana clasificatoria rumbo a Catar. Los boricuas ocupan ahora el tercer puesto, mientras que los bahameños, con el mismo récord de 1-3, se ubican en la cuarta posición por diferencia de puntos, posible criterio de desempate.

Ysmael Romero lideró la ofensiva puertorriqueña con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, seguido por Chris Ortiz con 12 unidades. Por Bahamas, Franco Miller y Kai Jones se destacaron con 19 puntos cada uno.

Bahamas abrió el marcador antes del primer minuto de juego con un canasto de Isaiah Mobley. Stephen Thompson Jr. respondió de inmediato con un tiro de campo para empatar el partido a dos. Mobley anotó los primeros seis puntos de su equipo.

Con seis minutos por jugar en el primer parcial, Puerto Rico reaccionó con un avance de 12-3 que colocó el marcador 17-9. La racha incluyó un donqueo de Ramses Meléndez tras un rebote defensivo de Tjader Fernández, cuando restaban 5:11 en el reloj. Aunque Bahamas intentó responder con un triple de Garvin Clarke, Alfonso Plummer contestó con otro disparo a larga distancia para ampliar la ventaja a 20-9. Puerto Rico cerró el primer periodo arriba 22-11.

Los boricuas comenzaron con dificultades el segundo parcial y Bahamas aprovechó para acercarse 25-18. Sin embargo, un triple de Ortiz devolvió la ventaja de doble dígito (28-18). Luego de un canasto de Fernández, Ortiz volvió a castigar desde la larga distancia para colocar el marcador 33-18.

Miller y Kentwan Smith encestaron triples consecutivos para reducir el déficit a 35-30. No obstante, cuando restaba menos de 1:30 en el periodo, Romero anotó cuatro puntos seguidos para ampliar nuevamente la ventaja a 39-30. Puerto Rico, que falló 10 intentos al canasto en este parcial, se fue al descanso con ventaja de nueve puntos.

En el tercer cuarto, Bahamas se acercó 41-36 con dos triples consecutivos —uno de Miller y otro de Mobley— cuando faltaban 6:45. Arnaldo Toro sumó dos puntos para Puerto Rico, pero luego cometió una falta sobre Miller, quien convirtió ambos tiros libres para poner el marcador 43-38.

Tras una falta de Miller sobre Ortiz, este encestó dos tiros libres para ampliar la ventaja a 45-38. Más adelante, luego de una gran defensa de Toro, Plummer capturó el balón y anotó un triple que despegó a los puertorriqueños 48-38, con 4:04 por jugar.

Isaiah Piñeiro y Alexander Kappos añadieron un triple cada uno para aumentar la diferencia a 54-41. Samuel Hunter respondió por Bahamas con otro tiro de larga distancia que acercó a su equipo 54-44. En el último segundo del tercer parcial, Thompson Jr. encestó un canasto para cerrar el periodo 58-44 a favor de Puerto Rico.

Bahamas protagonizó una racha de 8-2 que redujo la desventaja a 62-54 cuando restaban seis minutos del último cuarto. Fernández respondió con un triple que amplió la ventaja a 65-54.

Isaiah Piñeiro y Chris Ortiz celebran un canasto de Puerto Rico. (FIBA)

El conjunto bahameño elevó la intensidad en los minutos finales y, con dos triples consecutivos de Miller, se acercó peligrosamente 69-66 cuando quedaban apenas 50 segundos por jugar. Tras un fallo de Ortiz desde larga distancia, Bahamas solicitó un tiempo muerto con 33 segundos en el reloj. Puerto Rico selló el triunfo con dos tiros libres de Ortiz, luego de una falta de Hunter, para el definitivo 71-66. Miller falló un triple cuando restaban dos segundos, lo que puso fin a las aspiraciones bahameñas.