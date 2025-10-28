Las Atenienses de Manatí se colocan a un paso de la final del BSNF

Las Atenienses de Manatí se colocaron a las puertas de la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar, 78-76, a las Cangrejeras de Santurce en un emocionante partido celebrado en el coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Con esta victoria, Manatí tomó ventaja 2-0 en la serie semifinal A, quedando a solo un triunfo de asegurar su pase a la etapa de campeonato.

El conjunto manatieño, que ya había vencido a las capitalinas el sábado, aprovechó su condición de local para dar un paso firme hacia la final. Chelsea Mitchell fue la figura ofensiva con 16 puntos, seguida por Kiki Jefferson con 14, Pamela Rosado e India Pagán tuvieron 13 cada una, Jessica Jackson con 12 y Kaela Hilaire con 10.

Por Santurce, Brianna Jones brilló con 26 tantos, Shae Kelley sumó 16 puntos y 19 rebotes, mientras que Kamaria McDaniel aportó 11 unidades.

Las Atenienses asumieron el control temprano, tomando ventaja de 15-9 tras una bandeja de Hilaire con 3:40 por jugar en el primer cuarto, que cerró 26-21 a favor de las locales. En el segundo parcial, Manatí amplió su dominio con una ofensiva liderada por Mitchell, quien anotó cuatro puntos consecutivos para abrir la brecha 43-27 con 1:50 en el reloj. Al llegar al descanso, las Atenienses mandaban 45-33.

En el tercer periodo, la ventaja se mantuvo sólida (62-50), hasta que Santurce reaccionó en los minutos finales del partido. Dos triples consecutivos de Jones empataron el marcador a 74 con solo 36 segundos por jugar en el último cuarto.

Sin embargo, la defensa capitalina dejó abierta la línea de base, lo que aprovechó Hilaire con un espectacular 'reverse layup’ para devolverle la delantera a Manatí, 76-74, con 16 segundos restantes. Finalmente, Mitchell selló el triunfo desde la línea de tiros libres para el 78-76 definitivo.

Las Atenienses buscarán concretar su pase a la final el miércoles, 29 de octubre, cuando visiten a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, desde las 8:00 p.m.