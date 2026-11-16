Las Gigantes evitan el colapso ante las Cangrejeras y avanzan a las semifinales del BSN

Las Gigantes de Carolina consiguieron el último boleto disponible a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al vencer este domingo, 87-84, a las Cangrejeras de Santurce en el quinto y decisivo encuentro de su serie de cuartos de final, celebrado en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

Con el resultado, las Gigantes se llevaron la serie 3-2 y tendrán como próximo rival a las Pollitas de Isabela, en una serie al mejor de cinco partidos que comenzará este martes en el Coliseo José “Buga” Abreu.

La otra semifinal entre Manatí y Caguas está a favor de las Atenienses 1-0.

En el choque que definió el último puesto semifinalista, Santurce tomó la delantera durante el primer parcial, que dominó 24-21. Sin embargo, las Gigantes ajustaron su juego en el segundo periodo y se marcharon al descanso con una ventaja de 40-39.

Carolina mantuvo el control y amplió su ventaja durante el tercer cuarto, que concluyó 63-55 a favor de las locales. Las Gigantes llegaron a tener una diferencia de 11 puntos en el tramo final, pero las Cangrejeras encontraron la manera de mantenerse en el partido y amenazaron con cambiar el desenlace en los minutos decisivos.

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Luego de que Joyner Holmes aumentara la ventaja carolinense a 68-59 en el cuarto periodo, Kiara Leslie respondió con un triple para acercar a las Cangrejeras, 68-62. La estadounidense volvió a atacar el canasto para reducir la diferencia a cuatro puntos, 68-64, con 7:23 por jugar.

Tayra Meléndez contestó con un bombazo desde larga distancia para devolverle cierta tranquilidad a Carolina, 71-64. Grace Berger también asumió protagonismo en el ataque local y consiguió varios canastos importantes para mantener a las Gigantes al frente.

No obstante, Santurce continuó presionando. Leslie volvió a hacerse sentir desde el perímetro y, con un triple, acercó a las visitantes, 75-72, cuando restaban 3:42 de acción.

Berger respondió con otro canasto para el 77-72, pero dos tiros libres de Leah Scott mantuvieron a las Cangrejeras en la pelea. Con 1:06 en el reloj, Meléndez convirtió dos importantes canastos desde la línea de tiros libres para colocar el marcador 79-74.

Leslie volvió a encender las esperanzas santurcinas con otro triple que acercó a su equipo, 79-77. Sin embargo, Lasha Petree apareció en el momento oportuno con un bombazo de tres puntos para despegar nuevamente a Carolina, 82-77, con apenas 37 segundos restantes.

Las Gigantes aprovecharon sus oportunidades desde la línea de tiros libres para conservar la ventaja. Charity Harris convirtió dos intentos para el 84-77 y, aunque Santurce continuó anotando en busca de la remontada, las locales lograron proteger la diferencia.

Berger fue una de las figuras principales de Carolina con 18 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Holmes también terminó con 18 unidades y 15 rebotes para completar un doble-doble, además de repartir cinco asistencias.

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Tayra Meléndez agregó 17 tantos, mientras que las Gigantes contaron con cinco jugadoras en doble dígito para conseguir el importante triunfo.