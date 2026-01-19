Leyenda: Kevin Durant se convierte en el sexto máximo anotador en la historia de la NBA

Houston - Kevin Durant encestó 18 tantos y se colocó en el sexto lugar histórico de anotaciones en la NBA, y Jabari Smith Jr. aportó un máximo de temporada de 32 unidades mientras los Rockets de Houston vencieron la noche del domingo 119-110 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Alperen Sengun sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Amen Thompson terminó con 20 tantos mientras Houston ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Trey Murphy III anotó 21 puntos con un siete de 15 en tiros y Zion Williamson tuvo 20 puntos y seis rebotes. Derik Queen terminó con 15 unidades para los Pelicans, quienes perdieron por cuarta vez en cinco juegos y por decimotercera vez en 15 duelos.

Con 15.2 segundos restantes en el juego, Durant se dirigió a la línea de tiros libres necesitando un punto para superar al miembro del Salón de la Fama Dirk Nowitzki (31,560 puntos) en la lista de anotadores de la NBA.

El 15 veces ‘All-Star’ hizo dos tiros libres y recibió una ovación de pie del público local. Durant ahora tiene 31,562 puntos en su carrera. Michael Jordan es quinto en la lista con 32,292.