Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Leyenda: Kevin Durant se convierte en el sexto máximo anotador en la historia de la NBA

La superestrella de los Rockets rebasó al Salón de la Fama Dirk Nowitzki

19 de enero de 2026 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Durant, a la izquierda, es defendido por Zion Williamson. (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - Kevin Durant encestó 18 tantos y se colocó en el sexto lugar histórico de anotaciones en la NBA, y Jabari Smith Jr. aportó un máximo de temporada de 32 unidades mientras los Rockets de Houston vencieron la noche del domingo 119-110 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Alperen Sengun sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Amen Thompson terminó con 20 tantos mientras Houston ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Trey Murphy III anotó 21 puntos con un siete de 15 en tiros y Zion Williamson tuvo 20 puntos y seis rebotes. Derik Queen terminó con 15 unidades para los Pelicans, quienes perdieron por cuarta vez en cinco juegos y por decimotercera vez en 15 duelos.

Con 15.2 segundos restantes en el juego, Durant se dirigió a la línea de tiros libres necesitando un punto para superar al miembro del Salón de la Fama Dirk Nowitzki (31,560 puntos) en la lista de anotadores de la NBA.

El 15 veces ‘All-Star’ hizo dos tiros libres y recibió una ovación de pie del público local. Durant ahora tiene 31,562 puntos en su carrera. Michael Jordan es quinto en la lista con 32,292.

Cuando el juego terminó, se reprodujo un mensaje especial en video con Nowitzki felicitando a Durant.

NBA, Baloncesto, Kevin Durant, Rockets de Houston, Pelicans de Nueva Orleans
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
