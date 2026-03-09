Opinión
Últimas Noticias
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los campeones Vaqueros vencen a los Cangrejeros en exhibición en el Kia Center de Orlando

Bayamón se impuso en un duelo de pretemporada del BSN disputado ante una nutrida comunidad boricua

9 de marzo de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de la acción del domingo entre los Cangrejeros y Vaqueros en Orlando. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Vaqueros de Bayamón vencieron el domingo 69-64 a los Cangrejeros de Santurce en un partido de exhibición en el Kia Center de Orlando, como parte de la pretemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). El duelo se promocionó como “Rivalry Showdown”.

El encuentro contó con una nutrida presencia de fanáticos de la diáspora puertorriqueña. Entre los asistentes estuvo el estelar alero de la NBA, Brandon Ingram. La cantante ponceña Ednita Nazario interpretó el himno de Puerto Rico.

Bayamón jugó sin refuerzos, mientras que Santurce sí utilizó importados, incluyendo a Malik Beasley, quien lideró la ofensiva del conjunto crustáceo con 25 puntos y seis rebotes, compartió el portal web La Guerra del BSN.

En las gradas también estuvieron presentes los apoderados del conjunto vaquero, Eric Duars y Carlos Arroyo. Igualmente, los artistas urbanos Arcángel, De la Ghetto y el pasado ‘MVP’ de la final del BSN, el retirado exjugador italiano Danilo Gallinari.

Baloncesto Vaqueros de Bayamón BSN Cangrejeros de Santurce Magic de Orlando NBA
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: