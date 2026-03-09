Los campeones Vaqueros vencen a los Cangrejeros en exhibición en el Kia Center de Orlando

Los Vaqueros de Bayamón vencieron el domingo 69-64 a los Cangrejeros de Santurce en un partido de exhibición en el Kia Center de Orlando, como parte de la pretemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). El duelo se promocionó como “Rivalry Showdown”.

El encuentro contó con una nutrida presencia de fanáticos de la diáspora puertorriqueña. Entre los asistentes estuvo el estelar alero de la NBA, Brandon Ingram. La cantante ponceña Ednita Nazario interpretó el himno de Puerto Rico.

Bayamón jugó sin refuerzos, mientras que Santurce sí utilizó importados, incluyendo a Malik Beasley, quien lideró la ofensiva del conjunto crustáceo con 25 puntos y seis rebotes, compartió el portal web La Guerra del BSN.