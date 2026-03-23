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Los Cangrejeros de Santurce recontratan a David Huertas días después de dejarlo libre

El escolta había sido liberado previo al inicio de la temporada 2026 del BSN en medio de ajustes al nuevo sistema de soft y hard cap

23 de marzo de 2026 - 12:56 PM

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David Huertas se convirtió en agente libre luego de ser dejado en libertad por Santurce a pocos días del inicio de la temporada 2026 del BSN. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron este lunes el regreso del escolta David Huertas, luego de que la franquicia lo dejara en libertad recientemente como parte de los ajustes para cumplir con el tope salarial del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Como parte del acuerdo, el veterano jugador estará disponible para debutar el 9 de abril, cuando los Cangrejeros reciban a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Huertas se convirtió en agente libre luego de ser dejado en libertad por Santurce a pocos días del inicio de la temporada 2026 del BSN. En la pasada campaña, militó con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, con los que promedió 7.1 puntos, 1.8 rebotes y 1.0 asistencia por partido.

Según reportó el diario Primera Hora, la decisión de la franquicia santurcina respondió a la necesidad de cumplir con el tope salarial colectivo, que a partir de esta temporada establece un soft cap de $1 millón y un hard cap de $1.5 millones.

Bajo este sistema, Huertas fue clasificado como jugador nativo, por lo que su salario debe ascender a $75,000, una cifra superior a la estipulada en el contrato que firmó con Santurce en septiembre pasado.

“Estamos sumamente contentos con la reintegración de David, una pieza esencial dentro y fuera de la cancha. Su talento, experiencia y compromiso con el juego encajan perfectamente con la cultura que seguimos construyendo en Santurce”, expresó el presidente del equipo, Rolando Hourruitiner, en declaraciones escritas.

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