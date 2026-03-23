Los Cangrejeros de Santurce recontratan a David Huertas días después de dejarlo libre

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron este lunes el regreso del escolta David Huertas, luego de que la franquicia lo dejara en libertad recientemente como parte de los ajustes para cumplir con el tope salarial del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Como parte del acuerdo, el veterano jugador estará disponible para debutar el 9 de abril, cuando los Cangrejeros reciban a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Huertas se convirtió en agente libre luego de ser dejado en libertad por Santurce a pocos días del inicio de la temporada 2026 del BSN. En la pasada campaña, militó con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, con los que promedió 7.1 puntos, 1.8 rebotes y 1.0 asistencia por partido.

Según reportó el diario Primera Hora, la decisión de la franquicia santurcina respondió a la necesidad de cumplir con el tope salarial colectivo, que a partir de esta temporada establece un soft cap de $1 millón y un hard cap de $1.5 millones.

PUBLICIDAD

Bajo este sistema, Huertas fue clasificado como jugador nativo, por lo que su salario debe ascender a $75,000, una cifra superior a la estipulada en el contrato que firmó con Santurce en septiembre pasado.