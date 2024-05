Los Gigantes ya buscan los reemplazos de Waters y Conditt IV para la etapa final de la regular del BSN

El BSN acordó que los jugadores reclamados por la Federación podrán ser sustituidos por refuerzos. Tienen que ser reemplazos del mismo nivel. Waters, por ejemplo, no puede ser reemplazado por un jugador que haya jugado en la NBA en los últimos dos años.

“Estamos mirando sustitutos desde antes de comenzar la temporada. Sabemos que Conditt y Waters son pilares en el Equipo Nacional. Es difícil. No puede ser cualquier jugador. Tienen que ser al nivel que ellos han jugado. Si hemos visto los refuerzos de este año, no han sido de la calidad que uno esperaba. Tenemos unos nombres, pero no ha sido tan fácil”, indicó González.