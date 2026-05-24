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Los Knicks están a una victoria de sus primeras Finales de la NBA desde 1999

Nueva York comanda la serie, 3-0, contra los Cavaliers de Cleveland y puede coronarse ne la Conferencia del Este el lunes

24 de mayo de 2026 - 12:28 AM

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Jalen Brunson, armador de los Knicks de Nueva York, celebra con sus compañeros. (Sue Ogrocki)
Por Joe Reedy

Cleveland - Jalen Brunson anotó 30 puntos, Mikal Bridges sumó 22 y los Knicks de Nueva York se colocaron a una victoria de su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999, al vencer el sábado 121-108 a los Cavaliers de Cleveland.

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OG Anunoby aportó 21 puntos por Nueva York, que ostentó la ventaja durante todo el partido. Los Knicks encestaron 43 de 77 tiros de campo, incluidos 11 de 28 triples.

También acertaron 24 de 27 desde la línea de tiros libres.

Los Knicks pueden coronarse en la Conferencia del Este y barrer su segunda serie consecutiva si logran un triunfo el lunes. Nueva York es el séptimo equipo en la historia de la NBA en ganar al menos 10 partidos seguidos durante una postemporada.

El último equipo en lograrlo fue Boston, que también encadenó una racha de 10 victorias camino al título de 2024.

Todas las victorias de los Knicks salvo una han sido por doble dígito, con un margen promedio de triunfo de 22,5 puntos.

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Knicks de Nueva YorkNBACavaliersPlayoffs
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