Los Mavericks despiden a Nico Harrison, arquitecto del traspaso que llevó a Luka Doncic a los Lakers

Los Mavericks de Dallas despidieron este martes a su gerente general Nico Harrison, en lo que supone un reconocimiento —nueve meses después— de que el muy criticado traspaso de Luka Doncic fue un error que perjudicó a la franquicia.

La decisión se produjo un día después de que el dueño del equipo, Patrick Dumont, asistiera a la derrota por 116-114 ante los Bucks de Milwaukee, en la que los aficionados volvieron a corear “fire Nico” (“despidan a Nico”), un canto habitual desde el traspaso bomba que llevó a Anthony Davis desde los Lakers de Los Ángeles a Dallas y enfureció a la base de fanáticos texanos.

Los Mavericks nombraron a Michael Finley y Matt Riccardi como gerentes generales interinos conjuntos para supervisar las operaciones de baloncesto.

El intento de Dumont por recuperar la buena voluntad de los aficionados no dio resultado, ni siquiera después de que Dallas obtuviera la primera selección global del draft y eligiera a Cooper Flagg, pese a tener solo un 1.8 % de probabilidades en la lotería.

PUBLICIDAD

Esta temporada, las gradas altas del American Airlines Center han mostrado numerosos asientos vacíos, algo que no ocurría de manera constante desde 2018, cuando los Mavericks subieron posiciones en el draft para seleccionar a Doncic con la tercera elección general.

Doncic, un base generacional de 25 años en su mejor momento, fue traspasado por Harrison a cambio de Davis, un jugador con historial de lesiones que ha estado ausente en 30 de los 44 partidos de temporada regular desde su llegada en febrero.

Harrison se encontraba en su cuarta temporada al frente y había realizado tres traspasos clave que ayudaron a los Mavericks a llegar a las Finales de la Conferencia Oeste en 2022 y a las Finales de la NBA dos años después.

El traspaso de Doncic y el lento comienzo de la primera temporada completa sin su joven superestrella provocaron una caída estrepitosa. Dallas tiene un récord de 3-8, y Davis ha estado ausente en seis de los once partidos por una lesión en la pantorrilla.

Dumont aprobó la decisión de Harrison de traspasar a Doncic, lo que evitó que los Mavericks tuvieran que comprometerse con una extensión supermáxima de cinco años y $346 millones para el astro esloveno.

Harrison trató de defender la operación repitiendo el argumento de que “la defensa gana campeonatos”. Pero con Davis fuera por lesión y Kyrie Irving todavía de baja tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo, la defensa ha importado poco, ya que Dallas tiene una de las peores ofensivas de la NBA.

PUBLICIDAD