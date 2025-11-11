Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mavericks despiden a Nico Harrison, arquitecto del traspaso que llevó a Luka Doncic a los Lakers

El movimiento que intercambió al esloveno por Anthony Davis no ha dado los resultados esperados

11 de noviembre de 2025 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antes de su llegada a la NBA, Nico Harrison había pasado 20 años en Nike. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Mavericks de Dallas despidieron este martes a su gerente general Nico Harrison, en lo que supone un reconocimiento —nueve meses después— de que el muy criticado traspaso de Luka Doncic fue un error que perjudicó a la franquicia.

RELACIONADAS

La decisión se produjo un día después de que el dueño del equipo, Patrick Dumont, asistiera a la derrota por 116-114 ante los Bucks de Milwaukee, en la que los aficionados volvieron a corear “fire Nico” (“despidan a Nico”), un canto habitual desde el traspaso bomba que llevó a Anthony Davis desde los Lakers de Los Ángeles a Dallas y enfureció a la base de fanáticos texanos.

Los Mavericks nombraron a Michael Finley y Matt Riccardi como gerentes generales interinos conjuntos para supervisar las operaciones de baloncesto.

El intento de Dumont por recuperar la buena voluntad de los aficionados no dio resultado, ni siquiera después de que Dallas obtuviera la primera selección global del draft y eligiera a Cooper Flagg, pese a tener solo un 1.8 % de probabilidades en la lotería.

Esta temporada, las gradas altas del American Airlines Center han mostrado numerosos asientos vacíos, algo que no ocurría de manera constante desde 2018, cuando los Mavericks subieron posiciones en el draft para seleccionar a Doncic con la tercera elección general.

Doncic, un base generacional de 25 años en su mejor momento, fue traspasado por Harrison a cambio de Davis, un jugador con historial de lesiones que ha estado ausente en 30 de los 44 partidos de temporada regular desde su llegada en febrero.

Harrison se encontraba en su cuarta temporada al frente y había realizado tres traspasos clave que ayudaron a los Mavericks a llegar a las Finales de la Conferencia Oeste en 2022 y a las Finales de la NBA dos años después.

El traspaso de Doncic y el lento comienzo de la primera temporada completa sin su joven superestrella provocaron una caída estrepitosa. Dallas tiene un récord de 3-8, y Davis ha estado ausente en seis de los once partidos por una lesión en la pantorrilla.

Dumont aprobó la decisión de Harrison de traspasar a Doncic, lo que evitó que los Mavericks tuvieran que comprometerse con una extensión supermáxima de cinco años y $346 millones para el astro esloveno.

Harrison trató de defender la operación repitiendo el argumento de que “la defensa gana campeonatos”. Pero con Davis fuera por lesión y Kyrie Irving todavía de baja tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo, la defensa ha importado poco, ya que Dallas tiene una de las peores ofensivas de la NBA.

Antes de su llegada a la NBA, Harrison había pasado 20 años en Nike, donde forjó estrechas relaciones con varias estrellas, incluido el fallecido Kobe Bryant, cuando el entonces propietario de los Mavericks, Mark Cuban, lo contrató en 2021.

Tags
BaloncestoMavericks de DallasNBALuka Doncic
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: