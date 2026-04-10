Los Osos están en ritmo al vencer a los Vaqueros en “el rancho”

Tyquan Rolón anotó 17 puntos y los Osos de Manatí triunfaron el jueves, 85-77, en el Coliseo Rubén Rodríguez contra los Vaqueros de Bayamón.

Fue la tercera victoria de los Osos en sus últimos cuatro partidos. El quinteto del dirigente Iván Ríos mejoró a 3-4 luego de un inicio de temporada de 0-3.

Bayamón, por su parte, encadenó derrotas por primera vez en el torneo 2026. Los campeones tienen récord de 4-3, perdiendo el liderato de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Santurce (5-2) tomó el tope al vencer más temprano a los Gigantes.

Ryan Arcidiacono tuvo 15 puntos por Manatí. Tyler Cook y E.J. Crawford añadieron 12 tantos cada uno.

Por los Vaqueros, Gary Browne lideró con 19 puntos. Jae Crowder agregó 16 y Jamarion Sharp 10 en el revés.

PUBLICIDAD

La serie particular entre Manatí y Bayamón está 1-1.

Los Osos se llevaron la primera mitad 46-40 gracias a 21 puntos del banco, siete de Crawford. Manatí también atinó siete triples en 16 intentos.

Crawford continuó con la mano caliente. El alero suplente conectó un triple de esquina al sonar la chicharra del tercer periodo para preservar la ventaja de doble dígito, 70-57, de los visitantes.

En la jugada, el armador reserva Giovanni Santiago salió lastimado de una pierna y se retiró al camerino. En el periodo también Browne, Isaiah Palermo y Renaldo Balkman se vieron relegado al banquillo por acumulación de faltas.

Los Vaqueros respondieron en el último periodo con un avance de 13-5, acercándose 75-70 luego de verse abajo hasta por 16 puntos.

Rolón detuvo la remontada con un canasto y falta. Un rally de 9-0 con donqueo de Cook y triple de Rolón sentenció a los Vaqueros en su “rancho”.

En otros partidos, los Cangrejeros despacharon Carolina-Canóvanas (1-3), 121-95, con 24 puntos de Isaiah Piñeiro.