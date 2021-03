Kyle Lowry estuvo unos minutos en una sesión de Zoom posterior al juego donde la mayoría de las preguntas se centraron en la fecha límite de cambios de la NBA este jueves, luego pidió que su micrófono fuera pausado por un momento.

Drake, sí, Drake, estaba haciendo FaceTime en su teléfono.

“Estoy aquí para traducir”, dijo la estrella del hip-hop y superfanático de Toronto. “Soy su traductor”.

A las 4:00 pm. (hora en Puerto Rico) ya no será necesaria la traducción sobre la dirección en la que soplan los vientos alisios en la NBA. Para entonces, se sabrán las respuestas.

Lowry es quizás el premio potencial más alto en el mercado de cambios antes de la hora límite, lo que significa que la victoria del miércoles sobre Denver podría haber sido su última con el uniforme de los Raptors de Toronto. Victor Oladipo, de Houston, podría ser otro candidato a cambio de renombre, junto con Aaron Gordon de Orlando y los escoltas de Nueva Orleans Lonzo Ball y JJ Redick. Y eso ni siquiera incluye a LaMarcus Aldridge de San Antonio y Andre Drummond de Cleveland, jugadores que parecen destinados a que sus contratos sean liquidados mediante la compra por parte de sus equipos (buyouts), si sus grandes contratos no se mueven de la nómina mediante la transacción a otros clubes.

El jueves es el cumpleaños número 35 de Lowry, aunque le está diciendo a la gente que volverá a cumplir los 30. Aparte de recibir regalos de sus hijos, no sabe qué va a pasar, ni siquiera qué quiere que suceda en el mercado de cambios.

“Ojalá pudiera darle una decisión”, dijo Lowry el miércoles por la noche. “Al final del día, si pasa algo, pasa. Y si no es así, no es así, ¿verdad? Todo sucede por una razón. Yo personalmente, en este momento, no lo sé”.

Los acuerdos deben concretarse e informarse a la liga antes de las 3:00 p.m., hora del Este. Pueden pasar varias horas más después de esa fecha límite antes de que se finalicen las cosas; la NBA lleva a cabo lo que se conoce como “llamadas de transacción” con los equipos involucrados para garantizar que todos los asuntos financieros se ajusten a las reglas de la liga y, a menudo, hay una acumulación de estas en el día de la fecha límite de cambios.

Algunas conversaciones se han prolongado durante unos días y algunos jugadores han estado en el bloque del mercado durante algunas semanas o más. Y en lo que se ha convertido en una tradición anual en la era de las redes sociales, la rumorología se ha disparado durante algún tiempo.

“Los muchachos tienen que pasar por esto todos los años y se vuelve más y más ruidoso cada año”, dijo el dirigente de Miami, Erik Spoelstra. “Es muy diferente de lo que era hace 20 años, solo por la cantidad de rumores. Pero eso es parte de ser un profesional en este negocio”.

El torneo especial conocido como ‘play-in’, en esta temporada, significa que 10 equipos en cada conferencia tendrán al menos un juego más para jugar una vez que finalice la temporada regular, y eso probablemente acortará la lista de equipos que buscan renunciar a los activos y comenzar a pensar en la próxima temporada. Solo tres equipos, Detroit, Minnesota y Houston, están a más de cinco juegos de esos lugares de juego.

Por lo tanto, si bien muchos equipos pueden estar buscando compradores, es posible que no muchos decidan ser vendedores.

“Voy a esperar y ver”, dijo el candidato a cambio Norman Powell de los Raptors, “como todos los demás”.