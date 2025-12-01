Opinión
DeportesBaloncesto
Luka Doncic lidera a los Lakers a su séptimo triunfo consecutivo

El armador esloveno impuso su ritmo para que el conjunto angelino ascendiera al segundo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 15-4

1 de diciembre de 2025 - 9:58 AM

Luka Doncic reacciona a un triple en el triunfo sobre los Pelicans. (Jessie Alcheh)
Los Ángeles - Luka Doncic anotó 20 de sus 34 puntos en el primer cuarto y los Lakers de Los Ángeles consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar 133-121 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del domingo.

Doncic también logró 12 rebotes y siete asistencias para ayudar a los Lakers a ganar por decimotercera vez en 15 juegos. Austin Reaves añadió 33 tantos y ocho asistencias, Deandre Ayton tuvo 22 unidades y 12 rebotes, y Rui Hachimura anotó 14 puntos.

LeBron James se ausentó para descansar un pie izquierdo adolorido. Hizo su debut en la temporada el 18 de noviembre y jugó en cuatro partidos después de recuperarse de la ciática.

Saddiq Bey tuvo 22 puntos y 11 rebotes, y Bryce McGowens añadió 23 tantos para los Pelicans. Han perdido 11 de 12.

Nueva Orleans estaba con bajas, con Zion Williamson (isquiotibiales) y Trey Murphy III (codo) observando desde la banca.

Los Lakers dominaron la primera mitad, liderando 46-27 después del primer cuarto y 77-57 al medio tiempo. Fue la mayor cantidad de puntos que los Lakers habían anotado en cualquier cuarto esta temporada y empató como la quinta mayor cantidad en un período inicial en la historia de la franquicia. Los 77 puntos en la primera mitad igualaron la mayor cantidad de los Lakers en una mitad esta campaña.

Los Pelicans encontraron su ofensiva en el tercer cuarto, lanzando un 62.5% desde el campo en el período y acercándose a 100-89.

BaloncestoNBALakers de Los ÁngelesLuka Doncic
