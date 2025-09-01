Montenegro respira y Turquía y Alemania siguen firmes en el EuroBasket

El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vučević, anotó 23 puntos para liderar la muy necesitada victoria de Montenegro el lunes 87-81 sobre Suecia en el torneo EuroBasket.

Además, Turquía y Alemania ampliaron su récord a cuatro victorias en la fase de grupos.

Vucevic también capturó 15 rebotes y entregó cuatro asistencias en Tampere, Finlandia, y Montenegro superó un bache en el tercer cuarto para lograr su primera victoria en el torneo continental, manteniendo vivas sus esperanzas de alcanzar los octavos de final.

Pelle Larsson lideró a los suecos con 28 unidades.

Montenegro tenía ventaja de 40-34 al medio tiempo, pero Suecia fue el mejor equipo al regresar del vestuario y superó a sus rivales en el tercer cuarto 31-24 para tomar la delantera. Un fuerte esfuerzo de Kyle Allman, quien anotó diez puntos en menos de dos minutos para darle a su equipo una ventaja de 80-77 con 1:50 por jugar, ayudó a Montenegro a recuperarse y ganar el partido del Grupo B.

La fase de grupos de 24 equipos se está jugando en cuatro países diferentes. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Montenegro puede clasificarse con otra victoria contra Gran Bretaña, posiblemente el equipo más débil del grupo.

Turquía y Alemania extienden su inicio perfecto

Alemania se mantuvo invicta en el Grupo B con una victoria de 120-57 sobre Gran Bretaña, que resistió en las primeras etapas del partido antes de colapsar. Franz Wagner logró un doble-doble de 18 tantos y 10 asistencias en solo 18 minutos de juego y Tristan Da Silva anotó 25 puntos para los alemanes.

Ya clasificada en el Grupo A, Turquía no tuvo problemas para vencer a Estonia con un marcador de 84-64 en Riga. Turquía dominó desde el principio y construyó una ventaja de 12 puntos después de diez minutos.

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun, fue nuevamente decisivo para Turquía con 21 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.

Fue la primera vez desde 2009 que Turquía tiene al menos cuatro victorias en un solo torneo EuroBasket. Estonia cayó a 1-3 antes de su último partido de grupo contra Portugal el miércoles. Turquía enfrentará a Serbia en un partido que determinará al ganador del grupo.

