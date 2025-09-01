Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Montenegro respira y Turquía y Alemania siguen firmes en el EuroBasket

Nikola Vučević lideró el triunfo ante Suecia, mientras los turcos y los alemanes extendieron su invicto en la fase de grupos

1 de septiembre de 2025 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nikola Vučević (4) anotó 23 puntos, capturó 15 rebotes y entregó cuatro asistencias. (FIBA / EuroBasket)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vučević, anotó 23 puntos para liderar la muy necesitada victoria de Montenegro el lunes 87-81 sobre Suecia en el torneo EuroBasket.

RELACIONADAS

Además, Turquía y Alemania ampliaron su récord a cuatro victorias en la fase de grupos.

Vucevic también capturó 15 rebotes y entregó cuatro asistencias en Tampere, Finlandia, y Montenegro superó un bache en el tercer cuarto para lograr su primera victoria en el torneo continental, manteniendo vivas sus esperanzas de alcanzar los octavos de final.

Pelle Larsson lideró a los suecos con 28 unidades.

Montenegro tenía ventaja de 40-34 al medio tiempo, pero Suecia fue el mejor equipo al regresar del vestuario y superó a sus rivales en el tercer cuarto 31-24 para tomar la delantera. Un fuerte esfuerzo de Kyle Allman, quien anotó diez puntos en menos de dos minutos para darle a su equipo una ventaja de 80-77 con 1:50 por jugar, ayudó a Montenegro a recuperarse y ganar el partido del Grupo B.

La fase de grupos de 24 equipos se está jugando en cuatro países diferentes. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Montenegro puede clasificarse con otra victoria contra Gran Bretaña, posiblemente el equipo más débil del grupo.

Turquía y Alemania extienden su inicio perfecto

Alemania se mantuvo invicta en el Grupo B con una victoria de 120-57 sobre Gran Bretaña, que resistió en las primeras etapas del partido antes de colapsar. Franz Wagner logró un doble-doble de 18 tantos y 10 asistencias en solo 18 minutos de juego y Tristan Da Silva anotó 25 puntos para los alemanes.

Ya clasificada en el Grupo A, Turquía no tuvo problemas para vencer a Estonia con un marcador de 84-64 en Riga. Turquía dominó desde el principio y construyó una ventaja de 12 puntos después de diez minutos.

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun, fue nuevamente decisivo para Turquía con 21 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.

Fue la primera vez desde 2009 que Turquía tiene al menos cuatro victorias en un solo torneo EuroBasket. Estonia cayó a 1-3 antes de su último partido de grupo contra Portugal el miércoles. Turquía enfrentará a Serbia en un partido que determinará al ganador del grupo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
EurobasketMontenegroSueciaTurquíaAlemania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: