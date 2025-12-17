¿NBA en Las Vegas y Seattle? Ambas ciudades son favoritas en caso de que ocurra una expansión

Las Vegas, Nevada - La NBA planea tomar una decisión sobre su expansión doméstica el próximo año, dijo el martes el comisionado Adam Silver, ofreciendo el cronograma más definitivo desde que la liga comenzó a explorar la posibilidad de pasar de 30 a 32 equipos.

Y si hay favoritos, como ya se esperaba desde hace tiempo, Las Vegas y Seattle encabezan la lista.

“No es ningún secreto que estamos considerando este mercado en Las Vegas. Estamos considerando Seattle”, dijo Silver antes de la final de la Copa NBA entre San Antonio y Nueva York. “También hemos considerado otros mercados. Diría que quiero ser cauteloso con la idea de que, de alguna manera, estamos tentando a estos mercados, porque sé que llevamos tiempo hablando de ello”.

La expansión ha sido un tema durante años en la NBA, y no es ningún secreto que Seattle, que tenía un equipo hasta que los SuperSonics se mudaron a Oklahoma City en 2008, y Las Vegas han estado clamando por franquicias durante mucho tiempo.

“Creo que Seattle y Las Vegas son dos ciudades increíbles”, dijo Silver. “Obviamente, teníamos un equipo en Seattle que tuvo mucho éxito. Tenemos un equipo de la WNBA aquí en Las Vegas, las Aces. ... No tengo ninguna duda de que Las Vegas, a pesar de todos los demás equipos de las Grandes Ligas que están aquí ahora, las demás propiedades del entretenimiento, esta ciudad podría albergar a un equipo de la NBA.

“Creo que ahora estamos trabajando con nuestros equipos para evaluar el nivel de interés y comprender mejor las condiciones económicas para esos equipos en particular y cómo sería un plan pro forma para ellos. Luego, en algún momento de 2026, tomaremos una decisión”.

Planes en Europa

Silver insinuó que podría haber algunas novedades el próximo mes sobre los planes para el proyecto de la NBA con la FIBA, ​​para iniciar una liga en Europa.

Eso tiene sentido, ya que la liga tiene previsto jugar partidos de temporada regular en Berlín y Londres el próximo mes, cuando Orlando y Memphis se enfrentarán en un par de juegos.