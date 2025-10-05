Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
78°nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

NBA en Puerto Rico: Magic derrota al Heat con la ayuda del boricua Alex Morales

El alero tuvo nueve puntos en la primera aparición de la mejor liga del mundo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan en 20 años

5 de octubre de 2025 - 10:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paolo Banchero, estrella del Magic de Orlando, celebra durante el partido contra el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El Magic de Orlando salió el sábado por la puerta ancha, 126-118, sobre el Heat de Miami en el juego de pretemporada celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante unas 16,000 personas.

RELACIONADAS

El juego de exhibición fue el primero de la NBA en Puerto Rico en 19 años, y marcó para ambos equipos el inicio de los encuentros de pretemporada en ruta a la campaña 2025-2026 que arrancará el 21 de octubre.

El alero boricua Alex Morales se destacó con el Magic al anotar nueve puntos con seis rebotes y tres asistencias en 18 minutos de juego. Por Miami, su compatriota escolta Stephen Thompson jugó durante 26 minutos y cerró la jornada con cinco puntos, seis asistencias y tres rebotes.

El delantero Jonathan Isaac, también con sangre puertorriqueña, acumuló cuatro tantos en 14 minutos.

Andrew Wiggins, primera selección del sorteo de novatos de la NBA en 2014 de los Cavaliers de Cleveland, anotó los primeros cinco tantos del Heat para comenzar las hostilidades en el “Choli”.

Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.El partido de celebridades se llevó a cabo previo al desafío de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando.Trinidad fue la chispa que guió al Magic durante la jornada.
1 / 33 | ¡Acción y mucha risa! Así transcurrió el NBA Puerto Rico Celebrity Game. Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El Magic respondió con un avance de 14-5, incluyendo cinco unidades de manos del Novato del Año 2023, el estelar Paolo Banchero.

El boricua Thompson entró a juego con 5:21 minutos, recibiendo aplausos de los presentes. El también miembro de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) repartió tres asistencias y el Heat se llevó el primer parcial 28-21.

La primera mitad acabó a favor del Heat, 61-50, con 11 puntos de Wiggins y 10 del serbio Nikola Jovic.

Durante la primera mitad, la mascota del Heat, junto con las porristas del quinteto, imitó al artista de fama mundial Bad Bunny con el éxito “Nueva Yol” sonando en los altoparlantes. También, hubo una intervención de un grupo de bomba y plena.

En el medio tiempo, los artistas urbanos DJ Luian, Jowell y Randy, Tito el Bambino y Nio García levantaron a los presentes con un espectáculo.

Morales ingresó a la acción por el Heat por primera vez en el inicio de la segunda mitad. En casi ocho minutos, tuvo un triple con tres rebotes y dos asistencias. El canasto le dio ventaja, 75-73, en la remontada.

Thompson también volvió al tabloncillo y chocó con su compañero de equipo en los Osos, dándole una falta. Thompson también quemó la malla con una tripleta.

Los fanáticos locales se disfrutaron el espectáculo con las ejecutarías en cancha sin un claro favorito.

Thompson devolvió la ventaja al Heat con dos tiradas libres (86-87). El periodo acabó un con un triple al sonar la chicharra de Trevor Keels que puso el pizarrón, 93-90, a favor de Miami.

El Magic le dio vuelta al marcador en el cuarto parcial en un choque competitivo pese a ser el primero de preparación para ambas escuadras camino a la temporada 2025-26. Un tapeo de Morales puso el juego, 121-114, a favor del Magic con 1:36 minutos por jugarse, preservando la ventaja.

Banchero finalizó con siete puntos, al igual que Bam Adebayo, tres veces All-Star, por el Heat.

Desmond Bane, gran adquisición de Orlando durante la temporada muerta, encestó nueve tantos.

Tags
Heat de MiamiMagic de OrlandoNBAColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: