NBA en Puerto Rico: Magic derrota al Heat con la ayuda del boricua Alex Morales

El juego de exhibición fue el primero de la NBA en Puerto Rico en 19 años, y marcó para ambos equipos el inicio de los encuentros de pretemporada en ruta a la campaña 2025-2026 que arrancará el 21 de octubre.

El alero boricua Alex Morales se destacó con el Magic al anotar nueve puntos con seis rebotes y tres asistencias en 18 minutos de juego. Por Miami, su compatriota escolta Stephen Thompson jugó durante 26 minutos y cerró la jornada con cinco puntos, seis asistencias y tres rebotes.

El delantero Jonathan Isaac, también con sangre puertorriqueña, acumuló cuatro tantos en 14 minutos.

PUBLICIDAD

Andrew Wiggins, primera selección del sorteo de novatos de la NBA en 2014 de los Cavaliers de Cleveland, anotó los primeros cinco tantos del Heat para comenzar las hostilidades en el “Choli”.

1 / 33 | ¡Acción y mucha risa! Así transcurrió el NBA Puerto Rico Celebrity Game. Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 33 ¡Acción y mucha risa! Así transcurrió el NBA Puerto Rico Celebrity Game Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El Magic respondió con un avance de 14-5, incluyendo cinco unidades de manos del Novato del Año 2023, el estelar Paolo Banchero.

El boricua Thompson entró a juego con 5:21 minutos, recibiendo aplausos de los presentes. El también miembro de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) repartió tres asistencias y el Heat se llevó el primer parcial 28-21.

La primera mitad acabó a favor del Heat, 61-50, con 11 puntos de Wiggins y 10 del serbio Nikola Jovic.

Durante la primera mitad, la mascota del Heat, junto con las porristas del quinteto, imitó al artista de fama mundial Bad Bunny con el éxito “Nueva Yol” sonando en los altoparlantes. También, hubo una intervención de un grupo de bomba y plena.

En el medio tiempo, los artistas urbanos DJ Luian, Jowell y Randy, Tito el Bambino y Nio García levantaron a los presentes con un espectáculo.

Morales ingresó a la acción por el Heat por primera vez en el inicio de la segunda mitad. En casi ocho minutos, tuvo un triple con tres rebotes y dos asistencias. El canasto le dio ventaja, 75-73, en la remontada.

Thompson también volvió al tabloncillo y chocó con su compañero de equipo en los Osos, dándole una falta. Thompson también quemó la malla con una tripleta.

PUBLICIDAD

Los fanáticos locales se disfrutaron el espectáculo con las ejecutarías en cancha sin un claro favorito.

Thompson devolvió la ventaja al Heat con dos tiradas libres (86-87). El periodo acabó un con un triple al sonar la chicharra de Trevor Keels que puso el pizarrón, 93-90, a favor de Miami.

El Magic le dio vuelta al marcador en el cuarto parcial en un choque competitivo pese a ser el primero de preparación para ambas escuadras camino a la temporada 2025-26. Un tapeo de Morales puso el juego, 121-114, a favor del Magic con 1:36 minutos por jugarse, preservando la ventaja.

Banchero finalizó con siete puntos, al igual que Bam Adebayo, tres veces All-Star, por el Heat.