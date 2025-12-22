Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NBA y FIBA avanzan en las conversaciones para lanzar una nueva liga en Europa

La competencia podría contar con 16 equipos y combinar cupos fijos con acceso vía torneos clasificatorios

22 de diciembre de 2025 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El centro de los Nuggets de Denver, Nikola Jokić (15), avanza hacia la canasta frente al centro de los Magic de Orlando, Goga Bitadze (35), en la segunda mitad de un juego entre ambos equipos. (David Zalubowski)
Por Tim Reynolds /The Associated Press

La NBA y la FIBA dijeron el lunes que comenzarán el proceso de involucrar a equipos y propietarios sobre unirse a su nueva liga en Europa planificada para el próximo mes.

RELACIONADAS

Como se esperaba, la liga ofrecerá tanto plazas permanentes como “un camino basado en el mérito” para calificar anualmente a través de la Basketball Champions League de FIBA o un torneo de fin de temporada, dijeron las partes. Cada equipo en una liga europea afiliada a FIBA tendría la oportunidad de calificar.

“El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima”, señaló el secretario general de FIBA, Andreas Zagklis.

Muchos detalles de la nueva liga aún no se han finalizado formalmente, incluyendo cuándo comenzará a jugarse —el objetivo de trabajo ha sido octubre de 2027— y cuántos equipos participarán en esa temporada inaugural. Entre los modelos que la NBA y la FIBA han explorado se encuentra una liga de 16 equipos, con 12 plazas “permanentes” y las otras cuatro disponibles a través de la clasificación.

Las partes han discutido una liga europea durante muchos años, y no faltan las estrellas más grandes de la NBA que actualmente provienen de ese continente, como Nikola Jokic de Denver, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Victor Wembanyama de San Antonio, Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y Lauri Markkanen de Utah. Aproximadamente uno de cada seis jugadores de la NBA son de Europa.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, y el comisionado de la NBA, Adam Silver.
El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, y el comisionado de la NBA, Adam Silver. (NBA/Getty Images)

Los esfuerzos hacia el inicio de la nueva liga parecieron intensificarse alrededor de la época de los Juegos Olímpicos de París 2024. A principios de este año, Zagklis y Silver se sentaron lado a lado en una conferencia de prensa en Nueva York para anunciar que la NBA y la FIBA avanzaban con el proyecto. Las cosas han avanzado rápidamente desde entonces, con JPMorgan y el Grupo Raine siendo incorporados este verano para asesorar sobre ciertos componentes financieros.

“Nuestras conversaciones con varios interesados en Europa han reforzado nuestra creencia de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente”, expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Los países objetivo actuales para el esfuerzo NBA-FIBA se sabe que incluyen a Gran Bretaña (con las potenciales ciudades anfitrionas siendo Londres y Manchester), Francia (París y Lyon), España (Madrid y Barcelona), Italia (Roma y Milán), Alemania (Múnich y Berlín), Grecia (Atenas) y Turquía (Estambul).

La NBA tiene un par de juegos de temporada regular en Europa a mediados de enero, con los Grizzlies de Memphis y el Magic de Orlando yendo a Berlín y Londres para los encuentros.

Tags
NBAFIBA
ACERCA DEL AUTOR
Tim Reynolds /The Associated Press
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: