Al referirse al partido del sábado en el llamado “rancho vaquero”, Colón calificó la ejecución del quinteto crustáceo como “contudente”. Señaló que, aunque no se puede hacer nada con ese resultado, les queda entender lo que ocurrió y enfocarse en el próximo encuentro.

“Nosotros somos una cooperativa, una unidad. Nuestra fortaleza es el deseo que tenemos de seguir avanzando y llegar a la final. Esa es nuestra meta, no ha cambiado. Ese es nuestro norte, y como he dicho en las otras entrevistas, nosotros no tenemos plan B. Nosotros tenemos un plan A, y tenemos que seguir ejecutando que las cosas van a llegar”, puntualizó.