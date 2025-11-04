Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nikola Jokic impulsa a los Nuggets con 34 puntos y 14 asistencias

El pívot de Denver no consiguió el triple doble pero ha registrado seis doble dobles en igual cantidad de juegos

4 de noviembre de 2025 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nikola Jokic, izquierda, de los Nuggets de Denver, busca pasar el balón mientras Domantas Sabonis, de los Kings de Sacramento, lo defiende. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Denver - Nikola Jokic anotó 34 puntos, su máximo de la temporada, y tuvo 14 asistencias, Aaron Gordon sumó 20 unidades y los Nuggets de Denver nunca estuvieron en desventaja en una victoria por 130-124 sobre los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

RELACIONADAS

Jokic, quien comenzó la campaña con cuatro triples-dobles consecutivos, capturó un mínimo de la temporada de cuatro rebotes, pero ha registrado al menos un doble-doble en los primeros seis juegos.

Los Nuggets han ganado seis seguidos contra Sacramento desde la temporada 2023-24.

Russell Westbrook tuvo 26 unidades y 12 rebotes, ambos máximos de la temporada, contra su antiguo equipo. Siete jugadores de Sacramento anotaron en cifras dobles, pero Zach LaVine, quien llegó el lunes con un promedio de 29.5 tantos, terminó con un mínimo de la temporada de 15 puntos, al tirar solo de 11-4, de campo.

Westbrook recibió una cálida ovación del público cuando fue reconocido en el primer tiempo muerto del juego. Westbrook promedió 13.3 puntos en 75 juegos en 2024-25, su única temporada con Denver, y 11.7 puntos durante los playoffs.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, elogió el juego de Westbrook durante la postemporada, diciendo antes del juego que Denver no habría vencido a Los Angeles Clippers en la primera ronda sin el veterano de 18 temporadas.

Jokic anotó 15 puntos en el primer cuarto, cuando los Nuggets lideraron por hasta 12. Estuvo en la banca al inicio del cuarto período y Sacramento se acercó a 110-104. Jokic regresó y encestó un triple, ayudó a Bruce Brown para un triple desde la esquina e hizo dos bandejas.

Ayudó a asegurar la victoria con un robo y una bandeja que aumentó la ventaja a 130-117 con 2:37 por jugar.

Tags
Nuggets de DenverNikola JokicNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: