Nikola Jokic impulsa a los Nuggets con 34 puntos y 14 asistencias

Denver - Nikola Jokic anotó 34 puntos, su máximo de la temporada, y tuvo 14 asistencias, Aaron Gordon sumó 20 unidades y los Nuggets de Denver nunca estuvieron en desventaja en una victoria por 130-124 sobre los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

Jokic, quien comenzó la campaña con cuatro triples-dobles consecutivos, capturó un mínimo de la temporada de cuatro rebotes, pero ha registrado al menos un doble-doble en los primeros seis juegos.

Los Nuggets han ganado seis seguidos contra Sacramento desde la temporada 2023-24.

Russell Westbrook tuvo 26 unidades y 12 rebotes, ambos máximos de la temporada, contra su antiguo equipo. Siete jugadores de Sacramento anotaron en cifras dobles, pero Zach LaVine, quien llegó el lunes con un promedio de 29.5 tantos, terminó con un mínimo de la temporada de 15 puntos, al tirar solo de 11-4, de campo.

Westbrook recibió una cálida ovación del público cuando fue reconocido en el primer tiempo muerto del juego. Westbrook promedió 13.3 puntos en 75 juegos en 2024-25, su única temporada con Denver, y 11.7 puntos durante los playoffs.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, elogió el juego de Westbrook durante la postemporada, diciendo antes del juego que Denver no habría vencido a Los Angeles Clippers en la primera ronda sin el veterano de 18 temporadas.

Jokic anotó 15 puntos en el primer cuarto, cuando los Nuggets lideraron por hasta 12. Estuvo en la banca al inicio del cuarto período y Sacramento se acercó a 110-104. Jokic regresó y encestó un triple, ayudó a Bruce Brown para un triple desde la esquina e hizo dos bandejas.