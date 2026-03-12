Nikola Jokic llega a 25 triples dobles en la temporada de la NBA

Denver - Nikola Jokic anotó 16 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes para su vigésimo quinto triple doble de la temporada, y los Nuggets de Denver vencieron el miércoles 129-93 a los Rockets de Houston en un enfrentamiento de la Conferencia Oeste de la NBA.

Jamal Murray anotó 30 puntos para Denver, que tiene el criterio de desempate sobre los Rockets tras ganar la serie de la temporada por 3-1. Los Nuggets se acercaron a medio juego de Houston en la reñida clasificación de la Conferencia Oeste.

Fue la primera vez desde mediados de noviembre que Denver ganó con su alineación inaugural junta. Los Nuggets habían perdido seis de 10 partidos desde el receso del Juego de las Estrellas, mientras que el entrenador David Adelman tiene prudencia con la carga de trabajo a medida que los jugadores regresan a la alineación.

Jokic completó el triple doble número 187 en su carrera con su décimo rebote a falta de 4:14 para el final del tercer cuarto. Es la decimoquinta vez esta temporada que consigue un triple doble antes del último cuarto.

PUBLICIDAD

Los Rockets, que terminaron con cuatro de 33 triples, fueron superados por 40-22 en el tercer cuarto. Kevin Durant terminó con solo 11 puntos, tirando de 8-5 de campo, su menor cantidad de intentos esta temporada.