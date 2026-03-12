Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nikola Jokic llega a 25 triples dobles en la temporada de la NBA

Los Nuggets de Denver se impusieron a los Rockets y se acercaron a medio juego del propio Houston en el Oeste

12 de marzo de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nikola Jokic, de los Nuggets, se queda con un rebote frente a Josh Okogie, de los Rockets. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Denver - Nikola Jokic anotó 16 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes para su vigésimo quinto triple doble de la temporada, y los Nuggets de Denver vencieron el miércoles 129-93 a los Rockets de Houston en un enfrentamiento de la Conferencia Oeste de la NBA.

RELACIONADAS

Jamal Murray anotó 30 puntos para Denver, que tiene el criterio de desempate sobre los Rockets tras ganar la serie de la temporada por 3-1. Los Nuggets se acercaron a medio juego de Houston en la reñida clasificación de la Conferencia Oeste.

Fue la primera vez desde mediados de noviembre que Denver ganó con su alineación inaugural junta. Los Nuggets habían perdido seis de 10 partidos desde el receso del Juego de las Estrellas, mientras que el entrenador David Adelman tiene prudencia con la carga de trabajo a medida que los jugadores regresan a la alineación.

Jokic completó el triple doble número 187 en su carrera con su décimo rebote a falta de 4:14 para el final del tercer cuarto. Es la decimoquinta vez esta temporada que consigue un triple doble antes del último cuarto.

Los Rockets, que terminaron con cuatro de 33 triples, fueron superados por 40-22 en el tercer cuarto. Kevin Durant terminó con solo 11 puntos, tirando de 8-5 de campo, su menor cantidad de intentos esta temporada.

Los Nuggets tenían una ventaja de seis puntos en el medio tiempo y abrieron una ventaja de 82-63 al final del tercer período.

Tags
Nuggets de DenverNikola JokicNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
