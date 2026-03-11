Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Histórico! Bam Adebayo firma 83 puntos y deja atrás la marca de Kobe Bryant

Es la segunda mayor anotación registrada en un solo partido de la NBA

11 de marzo de 2026 - 11:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bam Adebayo celebra con sus compañeros de equipo la gesta. (Rebecca Blackwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mejor anotación en la historia de la NBA, para guiar al Heat de Miami a una victoria por 150-129 sobre los Wizards de Washington el martes por la noche.

RELACIONADAS

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer cuarto.

Terminó con 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y siete de 22 en triples.

Los tiros libres anotados e intentados de Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. El récord de intentos fue de 39, establecido por Dwight Howard.

El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley. Chamberlain anotó los 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962, el único partido mejor que Adebayo en la historia de la NBA.

Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, como el segundo jugador con mayor puntuación en un partido de la historia; la mejor marca de la carrera de Bryant fue de 81.

LeBron James tenía la anterior marca de anotación del Heat en un solo partido; su actuación de 61 puntos contra Charlotte tuvo lugar el 3 de marzo de 2014.

Nikola Jokic, de Denver, tuvo la máxima anotación de la temporada anterior

El Heat jugó sin Norman Powell (ingle), Tyler Herro (cuádriceps), Nikola Jovic (espalda) y Andrew Wiggins (dedo del pie).

Alex Sarr anotó 28 puntos para los Wizards, que no contaron con Trae Young, lesionado en la rodilla derecha. Will Riley añadió 22 puntos y Jaden Hardy 17 para Washington, que ha perdido nueve partidos seguidos.

Tags
Heat de MiamiBaloncestoNBAKobe Bryant
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
