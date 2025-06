La situación provocó pérdidas económicas a la franquicia selvática, que tiene de apoderado a Gerardo “Jerry” Misla. Por ejemplo, el domingo no todas las cantinas abrieron y el estacionamiento fue gratis al resumirse los pocos minutos de acción, detalló Misla.

“ Siempre habrá perdidas porque no hay manera de recuperar. Habría que hacer un análisis pero, lo que sea, se tiró a pérdida ”, dijo Misla a El Nuevo Día .

Este año, Ponce no ha sido la única plaza afectada por apagones. El pasado 20 de abril, un partido entre Caguas y Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz fue pospuesto debido a problemas con el servicio eléctrico.

“ Tenemos comunicación con unos gerenciales de LUMA. No todos los coliseos tienen plantas eléctricas, pero nos ajustaremos a cualquier situación que ocurra como lo hemos hecho hasta el momento ”, respondió Dalmau.

“Me preocupa pero, desde el punto de vista de nosotros, hay una buena comunicación con LUMA. En realidad, no había pasado este año pero, en otros años, se habla con ellos para cuando hay juego en Ponce, se deje una brigada on call. Ya se dejó el mensaje y se velará que no pase", apuntó el veterano tenedor.