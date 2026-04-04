Nueva torre en Bayamón: Jamarion Sharp mide 7′5″ y promete dominar la pintura en el BSN

Jamarion Sharp llegó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) y lo hizo sentir desde el primer instante.

Con un solo tapón en su debut, el gigante de 7′5″ de los Vaqueros de Bayamón puso a vibrar al Coliseo Rubén Rodríguez y dejó claro que la pintura tendrá un nuevo dueño.

Sharp no es el único gigante de 7′0″ en el torneo. Moses Brown, de 7′2″, milita con los Criollos de Caguas y propinó seis bloqueos en su debut el pasado martes.

Sharp hizo su debut en la liga en la victoria sobre los Santeros de Aguada, el pasado jueves.

Saliendo del banco con apenas dos minutos en el primer parcial, Sharp dejó pegado el balón en el tablero tras un intento de canasto de Antonio Ralat en una jugada de transición.

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El tapón levantó a los miles de fanáticos en las gradas del Coliseo Rubén Rodríguez, quienes aplaudieron la acción del nuevo pívot.

“Enloquecieron en el coliseo. Me hicieron sentir bien, querido y bienvenido. Fue increíble. Me dio una inyección de confianza”, compartió Sharp sobre el momento.

De 24 años, Sharp arribó al BSN con el premio de Defensa del Año 2026 de la G-League Texas Legends, quinteto afiliado a los Mavericks de Dallas. Lideró también el departamento de bloqueos del torneo de desarrollo con 4.5 por cotejo.

En 2025, el premio de Defensa del Año en el BSN fue para JaVale McGee, de 7′0″, con los Vaqueros.

Sharp quiere que el premio defensivo se quede en el rancho.

“Conozco personalmente a McGee. Es mi pana. Es algo ambicioso llenar sus zapatos. Es venir aquí y hacer lo que hice en la G-League, convirtiéndome en el Jugador Defensa del Año. Honestamente, quiero que los Vaqueros repitan ese premio”, dijo.

Durante los 9:36 minutos que jugó, la presencia de Sharp en la pintura fue intimidante. Cada vez que un jugador de los Santeros intentaba anotar, sus largos dedos rozaban el balón, casi asegurando el bloqueo.

Sharp terminó con cuatro puntos y un rebote en un estreno limitado.

“Fue mi primer juego. Llevo dos prácticas. Estoy acostumbrándome a las emociones, a los jugadores. Una vez me adapte, espero jugar más minutos”, comentó.

1 / 17 | En imágenes: las múltiples caras de la NBA que han aterrizado en el BSN en recientes años. Malik Beasley promedió 16.3 puntos en la pasada temporada de la NBA con Detroit. Refuerza este año a los Cangrejeros de Santurce en su primera experiencia en el BSN. - Suministrada / BSN 1 / 17 En imágenes: las múltiples caras de la NBA que han aterrizado en el BSN en recientes años Malik Beasley promedió 16.3 puntos en la pasada temporada de la NBA con Detroit. Refuerza este año a los Cangrejeros de Santurce en su primera experiencia en el BSN. Suministrada / BSN Compartir

Sharp también tuvo una presencia de impacto en la pintura en su etapa colegial. En la Conferencia USA de primera división de la NCAA, fue dos veces Defensa del Año en 2022 y 2023. En los dos años, lideró la estadística de bloqueos a nivel nacional.

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Nativo del estado de Kentucky, el pívot arribó en Puerto Rico luego de jugar en Singapur y Japón.

“Es una liga buena, física y competitiva. Durante el año, mis agentes me hablaron sobre Puerto Rico, que sería bueno para mí. Solo quiero mejorar mi juego en ambos lados de la cancha”, indicó.

Sharp además anticipa un duelo contra Brown, con quien jugó en contra en la G-League. Vaqueros y Criollos se verán las caras el 27 de abril en el Coliseo Roger Mendoza.