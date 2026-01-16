Oficial: Imani McGee se suma al Equipo Nacional de baloncesto femenino

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció oficialmente este viernes la nacionalización de la jugadora Imani McGee, quien a partir de ahora formará parte de la Selección Nacional de baloncesto femenino y debutará con el uniforme patrio en el Premundial, a celebrarse del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Imani es la segunda jugadora nacionalizada en el programa adulto femenino. La primera fue la también estadounidense Mya Hollingshed, quien continuará en el programa, según dijo el ente federativo a este medio.

La Federación solo podrá activar a una de ellas en cada competencia.

Para el Premundial, la Federación ya dejó saber que Imani será la que sudará el uniforme en la isla.

Hollingshed fue nacionalizada en julio de 2022 y fue parte importante en los recientes logros del combinado con apariciones en eventos a nivel olímpico y mundialista.

Imani es hermana del exenebeísta y refuerzo de los Vaqueros de Bayamón en el BSN, JaVale McGee.

Imani, con 6’7” de estatura, dará mayor presencia en la pintura. Es una jugadora de mayor fuerza y estatura que Hollingshed, de 6′3″. Hollingshed sí cuenta con la versatilidad de jugar fuera de la pintura.

Imani tuvo un impacto inmediato en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) como refuerzo de las Monarcas de Juana Díaz en la pasada temporada.

Fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa y Defensa del Año del BSNF, tras liderar el torneo en los departamentos de puntos (21.3), rebotes (15.5), y bloqueos (2.3).

En un comunicado de prensa, la jugadora expresó su entusiasmo por representar a Puerto Rico y vestir oficialmente el uniforme nacional.

“El año pasado disfruté mucho jugar en el BSNF y vivir la experiencia de Puerto Rico y su cultura. Me siento profundamente agradecida y bendecida por la oportunidad de representar esta hermosa isla, ayudar al equipo a competir y, con esperanza, lograr regresar a unos Juegos Olímpicos", dijo.

Puerto Rico buscará uno de los tres boletos disponibles a la Copa del Mundo FIBA 2026 durante el Premundial.