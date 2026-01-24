Partido de la NBA en Minneapolis fue pospuesto tras tiroteo fatal por parte de oficiales federales de inmigración
Los locales Timberwolves tenían en calendario enfrentar a los Warriors en la jornada del sábado
24 de enero de 2026 - 4:33 PM
Minneapolis - El partido de la NBA entre los Timberwolves de Minnesota y los Warriors de Golden State fue pospuesto el sábado por la tarde luego de otro tiroteo fatal por parte de oficiales federales de inmigración en Minneapolis.
La liga anunció que se tomó la decisión de “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis” después de que Alex Pretti, de 37 años, muriera en un enfrentamiento con oficiales en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, el estadio del centro donde juegan los Timberwolves.
El partido se retrasó 24 horas y se reprogramó para el domingo por la tarde. Los Timberwolves y los Warriors también tienen previsto jugar el lunes por la noche.
