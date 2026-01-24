Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Partido de la NBA en Minneapolis fue pospuesto tras tiroteo fatal por parte de oficiales federales de inmigración

Los locales Timberwolves tenían en calendario enfrentar a los Warriors en la jornada del sábado

24 de enero de 2026 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Pretti, de 37 años, murió en un enfrentamiento con oficiales en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, donde juegan los Timberwolves. (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneapolis - El partido de la NBA entre los Timberwolves de Minnesota y los Warriors de Golden State fue pospuesto el sábado por la tarde luego de otro tiroteo fatal por parte de oficiales federales de inmigración en Minneapolis.

RELACIONADAS

La liga anunció que se tomó la decisión de “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis” después de que Alex Pretti, de 37 años, muriera en un enfrentamiento con oficiales en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, el estadio del centro donde juegan los Timberwolves.

El partido se retrasó 24 horas y se reprogramó para el domingo por la tarde. Los Timberwolves y los Warriors también tienen previsto jugar el lunes por la noche.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
