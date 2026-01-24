Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 51 años falleció.

1 / 10 Muere hombre que fue baleado por agentes federales durante redada migratoria en Minneapolis

Muere hombre que fue baleado por agentes federales durante redada migratoria en Minneapolis . Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 51 años falleció.

1 / 10 | Muere hombre que fue baleado por agentes federales durante redada migratoria en Minneapolis . Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 51 años falleció. - Abbie Parr

Un hombre de 51 años que fue baleado el sábado por agentes federales de inmigración en Minneapolis falleció, según muestra un expediente hospitalario obtenido por The Associated Press.

La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Los detalles que rodean el tiroteo no estaban claros de inmediato.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo a la AP en mensajes de texto que la persona portaba un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “en desarrollo”.

El tiroteo ocurrió en medio de protestas diarias y generalizadas en las Ciudades Gemelas desde el tiroteo del 7 de enero en el que Renee Good, de 37 años, murió cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra su vehículo.

PUBLICIDAD

Walz, demócrata, indicó en una publicación en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Asimismo, exhortó al presidente Trump a poner fin a lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito como la mayor operación de control migratorio en su historia.

El DHS distribuyó una fotografía de la pistola que, según indicó, portaba la persona que fue baleada.

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se congregó y gritó obscenidades a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a sus casas. Un agente respondió de forma burlona mientras se retiraba, diciéndoles: “Boo hoo”. En otro incidente, agentes empujaron a un manifestante que gritaba para introducirlo en un vehículo.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes, que protestaban contra la ofensiva migratoria, abarrotaran las calles de la ciudad en medio de un clima gélido, exigiendo la salida de las fuerzas del orden federales.