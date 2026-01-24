Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere hombre que fue baleado por agentes federales durante redada migratoria en Minneapolis

Tras el tiroteo, el gobernador Tim Walz aseguró que ha estado en contacto con la Casa Blanca

24 de enero de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 51 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes, que protestaban contra la ofensiva migratoria, abarrotaron las calles de la ciudad en medio de un clima gélido, exigiendo la salida de los agentes.
1 / 10 | Muere hombre que fue baleado por agentes federales durante redada migratoria en Minneapolis . Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 51 años falleció. - Abbie Parr
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre de 51 años que fue baleado el sábado por agentes federales de inmigración en Minneapolis falleció, según muestra un expediente hospitalario obtenido por The Associated Press.

RELACIONADAS

La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Los detalles que rodean el tiroteo no estaban claros de inmediato.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo a la AP en mensajes de texto que la persona portaba un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “en desarrollo”.

El tiroteo ocurrió en medio de protestas diarias y generalizadas en las Ciudades Gemelas desde el tiroteo del 7 de enero en el que Renee Good, de 37 años, murió cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra su vehículo.

Walz, demócrata, indicó en una publicación en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Asimismo, exhortó al presidente Trump a poner fin a lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito como la mayor operación de control migratorio en su historia.

El DHS distribuyó una fotografía de la pistola que, según indicó, portaba la persona que fue baleada.

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se congregó y gritó obscenidades a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a sus casas. Un agente respondió de forma burlona mientras se retiraba, diciéndoles: “Boo hoo”. En otro incidente, agentes empujaron a un manifestante que gritaba para introducirlo en un vehículo.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes, que protestaban contra la ofensiva migratoria, abarrotaran las calles de la ciudad en medio de un clima gélido, exigiendo la salida de las fuerzas del orden federales.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker
Tags
Breaking NewsEstados UnidosICE-HSIMinnesotaInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: