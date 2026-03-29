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Piratas en construcción: Emmanuel Mudiay pide paciencia en el inicio de la temporada

El Jugador Más Valioso del BSN enfatiza la importancia de desarrollar cohesión como grupo

29 de marzo de 2026 - 10:48 AM

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Emmanuel Mudiay, actual Jugador Más Valioso del BSN, en acción durante el partido ante los Vaqueros de Bayamón. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Por Fabián Bonilla Ponce

“Pueden esperar lo mismo de mí este año que el año pasado, pero con más victorias”.

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Esas fueron las palabras de Emmanuel Mudiay tras el primer partido de la temporada de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). El equipo cayó el viernes 74-67 ante los campeones defensores, los Vaqueros de Bayamón, en el Coliseo Raymond Dalmau.

Con este resultado, Bayamón (2-1) consiguió su segunda victoria de la joven campaña. El estadounidense aportó 12 puntos, siete asistencias y cinco rebotes.

Mudiay viene de ser el Jugador Más Valioso del torneo pasado, cuando promedió 23.6 puntos, 4.5 rebotes y 5.9 asistencias en 33 partidos. Además, ayudó a los Piratas a finalizar en el segundo lugar de la Conferencia A y avanzar a los ‘playoffs’.

En la derrota ante Bayamón, el exjugador de la NBA terminó con 12 puntos, cinco rebotes, siete asistencias y un robo de balón.

“Es solo un juego. No hay que exagerar”, añadió Mudiay, restándole importancia al revés en el inicio de la temporada, en declaraciones a El Nuevo Día.

Nuevos rostros

En esta nueva edición, Mudiay se ha encontrado con varias caras nuevas. Víctor Liz, Dimencio Vaughn y Jayden Martínez debutan con el conjunto corsario.

Por su parte, Ángel Daniel Vassallo asumió la dirección técnica, luego de desempeñarse como asistente en 2025.

“Él es una leyenda (del BSN) y un gran conocedor del juego. Hay muchas cosas que puede enseñarnos como equipo, y también a mí en lo personal”, expresó Mudiay.

“Es un equipo casi nuevo”, comentó, al referirse al proceso de ajuste que atraviesa el conjunto en esta etapa inicial.

Al ser cuestionado sobre el enfoque del equipo para esta temporada, Mudiay fue claro: debido a los múltiples cambios en la plantilla, la prioridad será desarrollar cohesión.

“Tenemos que trabajar y fortalecer la química”, explicó.

Mudiay también se mostró entusiasmado por su regreso con los Piratas. En la primera serie de postemporada de 2025 sufrió una lesión que lo alejó del tabloncillo ante los Leones de Ponce. Quebradillas perdió la serie y volvió a quedarse corto en su intento de avanzar a las semifinales.

Esta vez, Mudiay va por todo.

“La meta es sencilla: ganar el campeonato para el pueblo de Quebradillas”, afirmó.

Los Piratas, que ganaron su último título en 2017, visitarán a los Atléticos de San Germán en la jornada del lunes.

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Piratas de QuebradillasBSNBaloncesto
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