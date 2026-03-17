Puerto Rico busca este martes en el “Choliseo” sellar su pase al Mundial

El dirigente de la selección femenina de baloncesto de Puerto Rico, Gerardo “Jerry” Batista, aseguró que el equipo está preparado mental y tácticamente para el decisivo partido del martes ante Nueva Zelanda, un duelo que podría definir su clasificación al Mundial de FIBA.

Batista analizó las opciones de clasificación del combinado boricua el domingo, tras la victoria ante Senegal, 56-47, en el clasificatorio que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

“Este es un equipo veterano. Sabe lo que tiene que hacer”, sostuvo Batista al hablar sobre las expectativas para el último partido. “Mentalmente estamos bien. Estamos preparados para esto. Vamos a ver videos, muchos videos de ellas. Nos hemos ido preparando para enfrentarlas”, agregó el piloto, quien anticipó poco tiempo de descanso tanto para el equipo como para el cuerpo técnico mientras se preparan para tan importante compromiso.

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Puerto Rico (1-3) asegurará su clasificación al Mundial de Alemania 2026 con una victoria ante Nueva Zelanda (0-4). También podría avanzar incluso con una derrota por un solo punto, siempre y cuando Italia (3-1) derrote a Senegal (1-3) en el partido programado para las 2:00 p.m. del martes.

El combinado nacional quedaría eliminado si pierde ante Nueva Zelanda y Senegal vence a Italia. Asimismo, quedaría fuera si cae ante las neozelandesas por tres puntos o más, aun si Senegal pierde frente a Italia.

De lograr la clasificación, sería la tercera participación de Puerto Rico en la historia de la Copa del Mundo femenina, tras sus apariciones en 2018 y 2022.

El Mundial de Baloncesto femenino FIBA se celebrará del 4 al 11 de septiembre en Berlín, Alemania.

Batista explicó que, desde antes de comenzar el torneo, el equipo tenía claro que su objetivo era clasificar al Mundial y cuáles serían los rivales clave en ese camino. Señaló, además, que el plan siempre fue buscar dos victorias ante los equipos más accesibles del grupo, particularmente Senegal y Nueva Zelanda, reconociendo que potencias como Estados Unidos (4-0), España (3-1) e Italia —ya clasificadas al torneo mundialista— están actualmente por encima del combinado boricua.

“Sabíamos que sería difícil”, expresó Batista, quien enfatizó que la victoria del domingo no significa que el trabajo esté hecho.

“Todavía no hemos logrado nada; simplemente estamos un poco más cerca”, sostuvo.

Emocionada con la victoria tras semanas duras

Por su parte, la escolta puertorriqueña Arella Guirantes reconoció que las semanas previas al torneo han sido especialmente difíciles, tanto física como emocionalmente, luego de enfrentar complicaciones que incluso pusieron en duda su participación en el clasificatorio. Aun así, la jugadora aseguró que nunca perdió la fe en poder ayudar al equipo y reconoció que la victoria del domingo fue muy significativa para ella.

“Creo que mi mente todavía no ha procesado todo. Todas las emociones… cuando lo pienso me pongo un poco emocional, porque significa mucho para mí. Sé que esto es más grande que yo y realmente lo quiero muchísimo”, expresó en la conferencia de prensa tras el partido ante Senegal.