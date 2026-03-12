Puerto Rico cae ante Italia en su debut en el clasificatorio al Mundial femenino

La Selección Nacional de Baloncesto femenino cayó en su primer partido del clasificatorio al Mundial FIBA 2026 en Alemania al perder ante su similar de Italia en el encuentro disputado este miércoles, que cerró la primera jornada del torneo celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Italia se mantuvo al frente en el marcador durante todo el encuentro, que cerró 78-41 a favor de las europeas.

Las italianas dominaron en la efectividad de tiro, al registrar 52.5% en canastos de dos puntos, 37.5% desde la línea de tres y 64.29% desde el tiro libre. Puerto Rico, por su parte, lanzó para 30.95% en dobles, 17.65% en triples y 54.55% en tiros libres.

Jackeline Benítez y Zaida González lideraron la ofensiva de Puerto Rico con ocho puntos cada una, mientras que Imani McGee y Tayra Meléndez capturaron siete rebotes por cabeza.

Arella Guirantes solo jugó 7:10 minutos y anotó dos puntos. El dirigente de Puerto Rico, Gerardo “Jerry” Batista, compartió que la jugadora está lastimada por lo que no pudo rendir como acostumbra.

“Está sore (adolorida), eso es todo. No está lesionada. Si todo el mundo supiera la historia de cómo pudo salir y llegar hasta aquí en este momento, quizás lo entenderían. No lo vamos a decir, ¿verdad?, porque es algo privado de ella. Pero ahora mismo está un poco adolorida y estamos trabajando con eso. Desde que llegó estamos preparándola, y va a estar bien", declaró Batista.

La escolta competía en Israel cuando se produjeron los bombardeos lanzados por ese país, junto a Estados Unidos, contra Irán. La jugadora estuvo muy cerca de salir del territorio israelí, pero el cierre del espacio aéreo frustró su salida. La escolta, de raíces puertorriqueñas y que militaba con el club Elitzur Ramla, arribó el domingo a Puerto Rico.

Ante la pregunta de si jugará ante Estados Unidos, el técnico señaló que “no vamos a tratar de presionarla hasta que esté lista para jugar”.

Por Italia, Costanza Verona encabezó la anotación con 16 puntos, seguida por Sara Madera, quien añadió 13.

Batista reconoció que la falta de tiempo para trabajar con todas las jugadoras influyó en el desempeño del equipo ante Italia, al tratarse del primer partido del grupo completo en el torneo.

“Como dijo Zayda, este fue nuestro primer partido todas juntas. Solo hemos estado juntas los últimos dos días en prácticas. Creo que enfrentamos a un gran equipo y, en realidad, cada vez que jugamos bien como equipo es cuando hemos tenido tiempo de estar juntas como grupo. Para poder jugar bien contra un equipo como ese necesitas preparación, y no la tuvimos”, explicó.

Por su parte, González expresó que la diferencia principal del partido estuvo en la intensidad ofensiva de Italia y en la presión que ejercieron sobre la defensa puertorriqueña.

“La mayor diferencia que vi esta noche entre nuestro equipo e Italia fue que nos hicieron mover mucho en defensa. Estaban constantemente cortando hacia el canasto y moviéndose sin balón, así que tuvimos que reaccionar, cambiar marcas y hacer muchos ajustes defensivos. Creo que tenemos que mejorar en ese aspecto", reconoció González.

“Ofensivamente, pienso que no las hicimos trabajar tanto como ellas nos hicieron trabajar a nosotras. Creo que esa fue la principal diferencia", sentenció la deportista.

En cuanto cómo trabajará el aspecto mental del equipo tras el partido difícil contra Italia, el piloto señaló que el grupo está enfocado en lograr la clasificación al Mundial.

“Este equipo tiene mucha experiencia. Sabemos a qué vinimos. Este es un torneo largo y estamos aquí para clasificar al Mundial, que es lo más importante. No se trata de uno o dos partidos, sino de lograr la clasificación al torneo. En ese sentido, estamos bien preparados para eso”.

En otros partidos del miércoles, España se impuso a Nueva Zelanda por 99-50, mientras Estados Unidos derrotó a Senegal por 110-46.