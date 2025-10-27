Opinión
27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué es lo próximo para la NBA tras el arresto de dos figuras de la liga?

La National Basketball Association enfrenta un nuevo desafío mientras investiga las consecuencias y define los siguientes pasos

27 de octubre de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La NBA anunció este lunes que ha comenzado a revisar las políticas de la liga en torno a la divulgación de lesiones, así como la capacitación y educación de su personal, para proteger la integridad de la competición tras el arresto del jugador Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups.

“Hemos iniciado un proceso de revisión de las políticas de la liga relativas a la divulgación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores de la NBA”, dijo la liga estadounidense en un comunicado recogido por ESPN.

La NBA indicó que este es un momento oportuno para plantearse cómo regular las apuestas deportivas “dada la expansión de las apuestas legales a la mayoría de estados de Estados Unidos”.

Por lo que añadió que está explorando formas de mejorar sus sistemas de monitoreo de la integridad, aplicando la inteligencia artificial (IA), para facilitar la identificación de apuestas sospechosas.

¿Por qué se “equivocaron” con Rozier?

Precisó, además, que las apuestas al mal rendimiento del entonces jugador de los Hornets de Charlotte y actual armador del Heat de Miami, Terry Rozier, en marzo de 2023, fueron detectadas en ese momento porque se realizaron de forma legal.

Pero la NBA sostuvo que “se puede hacer más desde una perspectiva legal/regulatoria”.

En concreto, afirmó que las apuestas relacionadas con el rendimiento individual de los jugadores son las que le generan mayor preocupación y requieren mayor escrutinio.

Y destacó la importancia de educar a los jugadores, entrenadores y el resto del personal de la liga para que sean conscientes de los riesgos que las apuestas y el juego pueden tener sobre sus carreras.

Rozier y el entrenador de los Trail Blazers de Portland, (Chauncey) Billups, fueron arrestados el jueves de la semana pasada por el FBI en el marco de dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de Póker organizadas por la mafia, respectivamente.

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos.

Por su parte, Billups habría participado en partidas amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró un día después de los arrestos que sintió “una profunda inquietud” por la detención de las dos figuras de la liga profesional de baloncesto.

Baloncesto NBA Apuestas deportivas Trail Blazers de Portland Heat de Miami
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
