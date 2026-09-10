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Quedan definidos los pareos de las semifinales del Mundial femenino de la FIBA

Alemania se medirá a Francia y Estados Unidos jugará contra España

10 de septiembre de 2026 - 7:22 PM

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Las alemanas Leonie Fiebich (izquierda) y Alexandra Wilke reaccionan durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino entre Alemania y Bélgica en Berlín. (Ebrahim Noroozi)
Por Ciarán Fahey / The Associated Press

Berlín - Impulsada por aficionados locales partidistas, la anfitriona Alemania sorprendió a Bélgica 93-74 el jueves para alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo FIBA femenina, donde Estados Unidos jugará contra España.

RELACIONADAS

Leonie Fiebich anotó 17 puntos y capturó 10 rebotes para liderar a Alemania hacia un duelo con Francia el sábado. Nyara Sabally también logró un doble-doble con 16 puntos y 12 rebotes.

Megan Gustafson anotó 16 puntos y guio a España a una victoria 89-66 sobre una Australia mermada por las lesiones en el último partido de cuartos de final, poniendo fin a la espera de las estadounidenses por conocer a su siguiente rival.

Estados Unidos, campeón defensor por cuarta vez consecutiva, arrolló a Hungría 108-56 en el primer partido de cuartos de final, con Napheesa Collier anotando 19 puntos para extender su racha ganadora en el torneo a 34 partidos desde una derrota en semifinales ante Rusia en las semifinales de 2006.

Alemania abre un nuevo camino

Alemania nunca había llegado antes a las semifinales. Las jugadoras gritaron y celebraron efusivamente.

Alemania había perdido su partido inaugural por 30 puntos ante España, pero se recuperó con victorias impresionantes sobre Japón y Mali antes de aplastar a Corea del Sur en un repechaje para llegar a los cuartos de final.

Azuzados por los comentarios fervorosos del locutor, los aficionados vitorearon, saltaron y agitaron banderas de Alemania en el Berlin Arena para ayudar al equipo local a mantener el impulso.

Es la sexta Copa del Mundo consecutiva en la que el país anfitrión llega a las cuatro mejores desde que China no alcanzó las semifinales en 2002.

Bélgica, campeona de Europa, fue uno de tres equipos que avanzaron en la fase de grupos sin perder.

Emma Meesseman lideró a Bélgica con 29 puntos y sumó ocho rebotes, pero su equipo no pudo recuperar la ventaja después de que Bühner pusiera el marcador 20-19 hacia el final del primer cuarto.

Alemania no se había clasificado para la Copa del Mundo desde la única aparición previa del país unificado, cuando fue anfitrión en 1998. El equipo femenino de Alemania Oriental terminó cuarto en el torneo de 1967.

Puerto Rico luchó hasta el final antes de caer 75-72 frente a China en la búsqueda del pase a los cuartos de final.Trinity San Antonio, con el balón, encabezó el ataque de las boricuas con 24 puntos. También sumó nueve rebotes y siete asistencias con cinco robos de balón.La escuadra de Puerto Rico durante el himno previo al desafío.
1 / 17 | En imágenes: Puerto Rico roza la hazaña ante China en el Mundial femenino. Puerto Rico luchó hasta el final antes de caer 75-72 frente a China en la búsqueda del pase a los cuartos de final. - FIBA

Francia arrolla a China

Marine Johannès y Janelle Salaün condujeron a Francia a las semifinales por primera vez al vencer antes a China 90-61.

Tanto Johannès como Salaün anotaron 15 puntos, mientras que Gabby Williams aportó 14, y las finalistas olímpicas se colocaron en la pelea por la primera medalla de Copa del Mundo desde el torneo inaugural de 1953, cuando Francia terminó tercera en la ronda final.

El equipo estableció un récord del torneo de triples en un solo partido al encestar 22 en su último juego de la fase de grupos el lunes. Las francesas acertaron 14 de 37 intentos el jueves, con Johannès y Salaün anotando tres triples cada una.

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Ciarán Fahey / The Associated Press
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