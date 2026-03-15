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Reñida batalla por el MVP: superestrellas pelean por el galardón de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Nikola Jokic y Cade Cunningham, entre otros, lucen como candidatos para el premio de Más Valioso

15 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, y Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, han tenido destacadas actuaciones esta temporada. (Nate Billings)
Por Fabián Bonilla Ponce

Cada temporada en la NBA trae consigo historias memorables, pero una de las conversaciones que siempre domina la recta final es la del premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), el galardón individual más prestigioso de la liga.

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Este reconocimiento se otorga al jugador con mayor impacto en el éxito de su equipo durante la temporada regular, y en la campaña actual la carrera se ha convertido en una de las más competitivas y abiertas de los últimos años.

Con solo 16 partidos restantes en el calendario, varias superestrellas han presentado argumentos sólidos para quedarse con el galardón.

Encabezando la conversación se encuentra el actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, quien continúa liderando al Thunder de Oklahoma City con números impresionantes de 31.7 puntos, 4.5 rebotes y 6.6 asistencias por partido.

El base canadiense ha demostrado una consistencia histórica esta temporada, estableciendo recientemente una nueva marca de juegos consecutivos anotando al menos 20 puntos, superando el récord previo que pertenecía al legendario Wilt Chamberlain con 126 partidos seguidos, un logro que refleja su eficiencia ofensiva sin importar el rival o el momento de la temporada.

Otra figura que continúa dominando la conversación es el tres veces MVP, Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, quien sigue firmando una temporada histórica con promedios de 28.6 puntos, 12.5 rebotes y 10.4 asistencias.

El pívot serbio está encaminado a convertirse en el primer jugador en liderar la liga en rebotes y asistencias en una misma temporada. Al momento, es el líder en ambos renglones.

Además, todo apunta a que terminará la campaña promediando un triple-doble, una hazaña que muy pocos jugadores han logrado en la historia de la liga.

Otro candidato es Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, quien lidera la liga en anotaciones con 32.5 puntos por partido, además de aportar 7.9 rebotes y 8.5 asistencias.

Tras un febrero relativamente discreto para sus estándares, el esloveno inició marzo con una explosión ofensiva que incluyó un partido de 44 puntos ante los Pacers y otra actuación histórica contra los Bulls con 51 puntos —su marca más alta como jugador de los Lakers— consolidándose como el favorito para terminar como líder anotador de la NBA.

Otro de los jóvenes que ha irrumpido con fuerza en la conversación es la superestrella francesa Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio.

En apenas su tercera temporada, el pívot promedia 24.2 puntos, 11.1 rebotes y 3.0 bloqueos por encuentro, dominando ambos lados de la cancha.

Su impacto ha sido clave para transformar a los Spurs, que pasaron de ocupar el puesto número 13 en el Oeste a posicionarse en la segunda posición de la conferencia esta temporada.

El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham.
El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham. (Ryan Sun)

La lista de candidatos también incluye sorpresas como Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, quien promedia 25.1 puntos, 5.6 rebotes y cerca de 10 asistencias por partido.

Cunningham continúa en la lucha por el título de asistencias de la liga y ha demostrado su capacidad para generar oportunidades ofensivas para sus compañeros, incluyendo una actuación reciente de 15 asistencias en una victoria dominante sobre los Nets.

Mientras tanto, también ha surgido un candidato inesperado, Jaylen Brown.

Brown ha asumido un rol aún mayor con los Celtics de Boston, tras la lesión de Jayson Tatum.

Brown ha respondido al desafío con promedios de 28.4 puntos, 7.1 rebotes y 5.2 asistencias, liderando a Boston a marca de 43-23 que mantiene al equipo en la segunda posición de la Conferencia Este.

Además del rendimiento individual, otro factor que podría influir en la carrera por el premio es la regla establecida en la temporada del 2023 por la NBA que exige que un jugador participe en al menos 65 partidos durante la temporada regular para ser elegible para los premios individuales.

Con la campaña entrando en su recta final, varios de los principales candidatos deberán mantenerse en cancha para no perder esa elegibilidad.

En ese sentido, Jokic solo puede perder un juego más, mientras que Wembanyama puede ausentarse tres, y tanto Gilgeous-Alexander como Doncic tienen margen para perder cinco partidos.

Por su parte, Cunningham y Brown cuentan con un margen mayor. Pueden perder hasta 10 encuentros sin comprometer su candidatura.

Con apenas semanas restantes en la temporada regular, cada partido comienza a tener un peso aún mayor en la carrera por el MVP.

Las actuaciones individuales, el éxito colectivo de los equipos y los momentos decisivos en los últimos juegos podrían terminar inclinando la balanza en una votación que luce más abierta que en años recientes.

Ya sea la consistencia de Gilgeous-Alexander, la histórica producción de Jokic, el poder anotador de Doncic o el impacto emergente de figuras jóvenes como Wembanyama y Cunningham, la temporada ha construido una narrativa fascinante alrededor del premio más prestigioso de la liga.

Todo apunta a que la batalla por el MVP se definirá en el último tramo del calendario, en una carrera que refleja no solo quién ha sido el mejor jugador del año, sino también el surgimiento de una nueva generación de superestrellas que comienza a marcar el futuro de la NBA.

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NBAShai Gilgeous-AlexanderVictor WembanyamaNikola JokicLuka Doncic
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Fabián Bonilla Ponce
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