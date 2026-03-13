Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin Arella Guirantes, Puerto Rico cae ante Estados Unidos en el “Choliseo”

El conjunto boricua sufrió su segundo revés del clasificatorio mundialista y enfrenta este sábado a España

13 de marzo de 2026 - 9:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pamela Rosado (izquierda) defiende a Caitlin Clark (12) durante el partido. Al fondo aparece Jackeline Benítez. (GFR Media / Xavier Araujo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico sumó el jueves su segunda derrota en el torneo clasificatorio al Mundial de Baloncesto Femenino FIBA Alemania 2026 al caer 91-48 ante Estados Unidos en un partido celebrado ante una animada fanaticada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El encuentro, último de la jornada, terminó con un amplio dominio del conjunto estadounidense.

Paige Buckers lideró la ofensiva de las visitantes con 16 tantos, cuatro rebotes y tres asistencias. Le siguieron Kelsey Plum y Angel Reese con 12 y 10 unidades, respectivamente. Caitlin Clark aportó ocho tantos y tres rebotes.

Por Puerto Rico, Imani McGee-Stafford logró 14 puntos y siete rebotes.

Estados Unidos tomó el control desde el inicio y se llevó el primer parcial 24-7. En el segundo periodo, las locales lograron contener el ataque rival y evitar que alcanzaran los 50 puntos antes del descanso, aunque el marcador al medio tiempo quedó 46-19 a favor de las estadounidenses.

Puerto Rico inició mejor el tercer parcial y llegó a colocarse 14-13 en ese periodo, pero en los minutos finales Estados Unidos encestó siete puntos consecutivos para cerrar el cuarto con ventaja de 66-33.

El equipo estadounidense también se adjudicó el último parcial 25-15 para sellar la victoria.

Sin Arella Guirantes

La escolta Arella Guirantes no vio acción en el encuentro, luego de que en el primer partido jugara apenas 7:10 minutos, con dos puntos y una asistencia. El dirigente Gerardo “Jerry” Batista había indicado el miércoles en conferencia de prensa, tras el duelo ante Italia, que la jugadora estaba adolorida y que no la presionaría para entrar a cancha. El técnico atribuyó el malestar a las dificultades que enfrentó para llegar a la isla.

Guirantes se encontraba en Israel cuando ese país, junto con Estados Unidos, lanzó ataques contra Irán, lo que le provocó complicaciones para salir y viajar a Puerto Rico debido al cierre del espacio aéreo. Finalmente pudo salir y llegó a la isla el domingo.

En su primer compromiso del torneo, las boricuas cayeron 78-41 ante Italia. Estados Unidos, por su parte, se mantiene invicto tras debutar con una victoria de 110-46 sobre Senegal.

En otros resultados del jueves, España venció a Senegal 84-51, mientras que Italia superó a Nueva Zelanda 74-51.

El premundial recesa el viernes y se reanudará el sábado con tres partidos en agenda: Senegal ante Nueva Zelanda (2:00 p.m.), Estados Unidos frente a Italia (5:00 p.m.) y Puerto Rico contra España (8:00 p.m.). Este último encuentro será transmitido en vivo por Wapa.

Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
