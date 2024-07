“Respetamos a Puerto Rico, pero creo en mis jugadores”: el dirigente Gianmarco Pozzecco descarta que Italia sienta una presión extra en el Repechaje tras la decepción en el fútbol

“Los respetamos mucho, pero creo en mis jugadores. Tienen un gran roster, casi completo incluso. A mi no me gusta llorar. ¿Presión extra por habernos eliminado tan temprano en fútbol? No lo sé. Yo vengo a jugar básquetbol. Los jugadores se ponen la presión ellos mismos. Todos queremos aquí ir a las Olimpiadas. Yo me siento contento y feliz con mi equipo”, añadió.