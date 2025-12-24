Opinión
San Antonio derrota al Thunder por segunda vez en menos de dos semanas

Los Spurs parecen haberle tomado la medida al campeón defensor de la NBA, Oklahoma City, al vencerlo esta vez 130-110

24 de diciembre de 2025 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El base de los Spurs de San Antonio, Stephon Castle, clava el balón sobre Jalen Williams del Thunder de Oklahoma City. (Rodolfo Gonzalez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Antonio - Keldon Johnson anotó 25 puntos, Stephon Castle añadió 24 y los Spurs de San Antonio superaron el martes 130-110 a Oklahoma City para conseguir su séptima victoria consecutiva y venciendo al Thunder por segunda vez en 10 días.

La racha de Victor Wembanyama de juegos consecutivos con al menos un bloqueo terminó en 101, pero los Spurs estaban contentos de tenerlo en la cancha después de que su participación fuera considerada dudosa el lunes. Wembanyama terminó con 12 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 unidades para Oklahoma City. Jalen Williams añadió 17.

San Antonio ha ganado 14 de 17 para colocarse en el segundo lugar en el Oeste. Oklahoma City ha perdido tres de cinco juegos desde que comenzó la temporada 24-1. La cuarta derrota de los campeones defensores esta temporada fue, con diferencia, la peor, ya que las tres anteriores fueron por dos, dos y cinco puntos.

La segunda derrota de la temporada del Thunder fue 111-109 contra los Spurs en la semifinal de la Copa de la NBA el 13 de diciembre en Las Vegas.

El reencuentro fue otra batalla tensa entre los dos primeros sembrados en la Conferencia Oeste. Hubo 15 cambios de delantera y 13 empates antes de que San Antonio se alejara al final del tercer cuarto.

Spurs de San Antonio NBA Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
