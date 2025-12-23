Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shai Gilgeous-Alexander llega a 100 juegos consecutivos en la NBA con 20 puntos o más

La racha del jugador del Thunder de Oklahoma City es la segunda más larga de la historia de la liga

23 de diciembre de 2025 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El base del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, tira al canasto frente a GG Jackson y Jaren Jackson Jr., de los Grizzlies de Memphis. (Nate Billings)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City se recuperó después de dos derrotas en tres partidos para vencer el lunes 119-103 a los Grizzlies de Memphis en un enfrentamiento de equipos que carecían de varios contribuyentes clave.

RELACIONADAS

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 20 tiros y tuvo ocho asistencias y cuatro robos. Fue su juego número 100 consecutivo con al menos 20 puntos, sumando a la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Jalen Williams anotó 24 unidades y Ajay Mitchell agregó 16 desde el banco antes de salir a mitad del último cuarto para Oklahoma City (26-3), que jugó sin los titulares Chet Holmgren (enfermedad) e Isaiah Hartenstein (molestia en la pantorrilla).

Cedric Coward y Kentavious Caldwell-Pope anotaron cada uno 15 tantos para Memphis (13-16), que jugó sin los titulares lesionados Ja Morant (tobillo) y Zach Edey (tobillo). Los Grizzlies cometieron 23 pérdidas de balón, lo que llevó a 31 puntos de Oklahoma City.

Los equipos combinaron para lanzar 80 triples. Los Grizzlies acertaron 18 de 41 (44%), mientras que el Thunder encestó 15 de 39 (38%).

Tags
Thunder de Oklahoma CityNBAShai Gilgeous-Alexander
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
