Shai Gilgeous-Alexander llega a 100 juegos consecutivos en la NBA con 20 puntos o más

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City se recuperó después de dos derrotas en tres partidos para vencer el lunes 119-103 a los Grizzlies de Memphis en un enfrentamiento de equipos que carecían de varios contribuyentes clave.

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 20 tiros y tuvo ocho asistencias y cuatro robos. Fue su juego número 100 consecutivo con al menos 20 puntos, sumando a la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Jalen Williams anotó 24 unidades y Ajay Mitchell agregó 16 desde el banco antes de salir a mitad del último cuarto para Oklahoma City (26-3), que jugó sin los titulares Chet Holmgren (enfermedad) e Isaiah Hartenstein (molestia en la pantorrilla).

Cedric Coward y Kentavious Caldwell-Pope anotaron cada uno 15 tantos para Memphis (13-16), que jugó sin los titulares lesionados Ja Morant (tobillo) y Zach Edey (tobillo). Los Grizzlies cometieron 23 pérdidas de balón, lo que llevó a 31 puntos de Oklahoma City.

