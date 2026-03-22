¿Se le acaban a LeBron James los récords por perseguir? Su lista de logros sigue creciendo

LeBron James podría estar quedándose sin récords que perseguir.

Ya ha conseguido muchos: más puntos anotados, más temporadas jugadas, más minutos disputados, más selecciones al All-NBA, más selecciones al Juego de Estrellas, más tiros de campo encestados, más tiros de campo intentados, más partidos de playoffs, más puntos en playoffs, mayores ganancias de carrera... James tiene todas esas marcas, y probablemente muchas más.

Y esa lista ni siquiera incluye las que su compañero en Lakers de Los Ángeles, Austin Reaves, suma al recuento: categorías muy matizadas y quizá inventadas, como más zapatillas usadas y más cordones utilizados.

“Me dice una estadística nueva sobre mí todos los días”, comentó James.

James se quedó en solitario con su próximo récord la noche del sábado, cuando disputó su partido número 1,612 de temporada regular en su carrera, quebrando el empate con Robert Parish por la mayor cantidad en la historia de la NBA.

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Es un tributo evidente a la longevidad de James. Está en su 23ª temporada, una más que el récord anterior de Vince Carter. Al llegar al sábado, hay 79 jugadores que han registrado minutos en la NBA esta temporada y que ni siquiera habían nacido cuando James jugó su partido de debut en la liga el 29 de octubre de 2003.

“No es que esté anotando cosas y mirando el libro de récords y diciendo: ‘Voy a conseguir ese, voy a conseguir ese, voy a conseguir ese’. Simplemente pasa. No estaba en la lista de cosas que quería lograr”, explicó James.

Todo lo que hace ahora eleva el listón. Cada punto que anota, cada tiro que lanza, cada partido que juega, solo amplía un poco más la brecha entre él y todos los demás en las listas estadísticas. Ha cumplido todos los grandes objetivos de su lista de deseos al llegar a la liga —cuatro títulos de la NBA se encargaron de eso—, pero también disfruta los reconocimientos que le han llegado en los últimos años.

“Quería ser el mejor jugador de esta liga en algún momento. Quería ser uno de los más grandes, si no el más grande, que haya jugado este deporte. Quería ser campeón de la NBA. Quería posiblemente ganar el premio al novato del año, participar en el Juego de Estrellas, ganar una medalla de oro, ganar algunos MVP; esos eran algunos de mis objetivos. Pero algunas de las cosas que han estado pasando en el transcurso de los últimos años han sido súper, súper geniales”, añadió James.

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Los récords de James

Un desglose de algunos de los récords de la NBA que James posee en este momento:

— Puntos: James llegó al sábado con 43,229 puntos. Kareem Abdul-Jabbar es segundo en la lista con 38,387.

— Minutos jugados: el total de James al llegar al sábado era de 60.676. Abdul-Jabbar jugó 57,446 y solo siete jugadores han alcanzado los 50,000 en sus carreras.

— Tiros de campo: James (15,884 al llegar al sábado) superó recientemente a Abdul-Jabbar (15,837). Karl Malone es el único otro jugador con más de 13,000 encestes.

— Intentos de tiro de campo: con 31,350 al llegar al sábado, James está apenas por encima de 3,000 lanzamientos por delante de Abdul-Jabbar. No lo van a alcanzar ahí en mucho tiempo.

— Partidos consecutivos con doble dígito: la racha de James de 1,297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó a principios de esta temporada. Michael Jordan (866) tuvo la segunda racha más larga de ese tipo, y a James no lo van a alcanzar aquí por lo menos en una década. Kevin Durant tenía la racha activa más larga al llegar al sábado, con 316 partidos; tendría que jugar al menos hasta 2038 para alcanzar la racha de James.

— Más selecciones a premios: las 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 al All-NBA... olvídalo, no las van a alcanzar a menos que Victor Wembanyama juegue desde ahora hasta alrededor de 2048, más o menos.

— Partidos con doble dígito: James ha anotado 10 o más puntos en el 99.44% de sus partidos de temporada regular al llegar al sábado, una cifra asombrosa: 1.602 veces en sus primeras 1,611 apariciones. Tampoco lo van a alcanzar ahí. (También es el líder en partidos de 20 y 30 puntos, y está empatado con Allen Iverson en el sexto lugar con más partidos de 40 puntos).

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— Anotación en playoffs: James tiene 8,289 puntos en playoffs, mientras que nadie más ha llegado siquiera a 6.000. Al igual que ocurre con la cifra de anotación en temporada regular, es casi inconcebible pensar que lo superen en esta lista.

— Ganancias en cancha: suma alrededor de 580 millones de dólares hasta esta temporada, y eso no toma en cuenta su enorme imperio fuera de la cancha. (Pero con la forma en que están subiendo los salarios, es casi seguro que la cifra de ganancias en cancha de James será superada, y probablemente dentro de la próxima década).

¿En qué puede seguir subiendo James?

Ser el número 1 en estas listas históricas puede ser difícil, pero James puede subir algunos puestos en un par de categorías (suponiendo que regrese a jugar la próxima temporada).

— Asistencias: James es cuarto en la lista histórica y casi con seguridad no va a alcanzar al poseedor del récord, John Stockton (15,806), pero podría alcanzar a Jason Kidd (12,091) a comienzos de la próxima temporada y a Chris Paul (12,552) para el final de la próxima temporada.

— Robos: el récord de Stockton (3.265) está fuera de alcance, y el segundo puesto de Paul (2.728) y el tercero de Kidd (2.684) probablemente también. Pero James —actualmente sexto en la lista— tendría la posibilidad de alcanzar al número 5, Gary Payton (2.445), y al número 4, Michael Jordan (2.514), la próxima temporada.

— Triples encestados: James es actualmente sexto y lo más probable es que ahí se quede cuando se retire, a menos que juegue varias temporadas más después de esta. Stephen Curry, James Harden, Ray Allen, Klay Thompson y Damian Lillard son los cinco nombres por delante de James en la lista de triples; de ellos, Allen es el único retirado y está a más de 300 de ventaja sobre James.