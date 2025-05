“Somos dos grandes equipos. Una ejecución, una intensidad, un juego bien físico desde el juego uno. Creo que salimos bien intensos en la primera mitad pero eso no es todo. Ellos salieron intensos en la segunda y nosotros bajamos un poco. Lo que me llevo de este partido es que decidimos no quitarnos, no perder. Darlo todo. Cansancio físico y mental pero nos negamos a perder. Eso es bien importante en esta etapa. Dice mucho del carácter y fortaleza mental que tuvimos”, declaró Nelson Colón, en su primer año como dirigente de los Cangrejeros luego de siete temporadas al mando de los Vaqueros, en conferencia de prensa.