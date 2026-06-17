Inglaterra se postula como candidata al Mundial con doblete de Harry Kane

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Harry Kane anotó dos goles para convertirse en uno de los máximos artilleros en la historia de Inglaterra en la Copa del Mundo y abrir paso a la victoria 4-2 sobre Croacia el miércoles en su primer partido del Grupo L.

De penal y con un cabezazo en el primer tiempo, el capitán inglés igualó al legendario Gary Lineker como máximo artillero histórico de los “Tres leones” en los mundiales con 10 goles.

Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron el póker de festejos en el duelo disputado en el estadio de los Cowboys de Dallas.

Ghana y Panamá jugaban más tarde en Toronto.

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Pero Inglaterra, que había llegado al campeonato mundial ostentando un invicto con valla clausurada durante la clasificación, no tuvo en su debut la misma prestancia defensiva, una falencia a revisar para sus aspiraciones de volver a ganar su primer título desde 1966.

Tras un rendimiento arrollador durante el último año, anotando 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich en todas las competiciones, Kane llegaba al Mundial con la necesidad de redimirse del penal que falló en los minutos finales de la semifinal contra Francia en Qatar, que terminó con derrota por 2-1, al enviar el balón por encima del travesaño.

Pues la oportunidad le llegó rápido por gentileza del veterano Luka Modric, de 40 años, quien en el estreno de su quinta y última aparición en un Mundial con Croacia le cometió una falta de principiante a Noni Madueke.

Tal vez el mal recuerdo de Qatar le jugó una mala pasada al artillero inglés. Kane se frenó en el punto de penal y lanzó un remate débil al centro que contuvo el arquero Dominik Livakovic. Sin embargo, el futbolista del Dínamo Zagreb de su país tenía ambos pies por delante de la línea de gol antes de atajar. Tras la revisión del VAR, el árbitro francés Clement Turpin ordenó ejecutar la pena nuevamente.

El capitán inglés volvió a pararse frente al balón, pero esta vez fue decidido y clavó un derechazo potente para el lado opuesto al que se tiró el arquero croata a los 12 minutos.

Su segundo gol fue un cabezazo con potencia de un misil tras un tiro de esquina en la que la defensa croata lo dejó totalmente desprotegido a los 42 minutos.

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La llegada del técnico alemán Thomas Tuchel le imprimió al combinado inglés mayor rigor táctico y disciplina ofensiva, plasmada en la brillante eliminatoria. Pero un Mundial supone otras exigencias y los errores se pagan en la red.

Una pérdida de Bellingham en el mediocampo activó un ataque croata que derivó en el empate provisorio a los 36 minutos de Martin Baturina con un derechazo inapelable desde fuera del área.

Antes del descanso, Inglaterra no achicó los espacios y Mario Pasalic tuvo todo el tiempo del mundo buscar con un pelotazo a Ivan Perisic, que asistió de cabeza a Petar Musa para el 2-2.

En el arranque del complemento, Elliot Anderson lanzó para un letal contragolpe de Bellingham. El creativo del Real Madrid le ganó el cuerpo a cuerpo a Pasalic y definió con derechazo cruzado.

A ese gol le siguió un pasaje de claro dominio inglés, con varias ocasuibes para poner de rodillas a la “Vatreni” (ardientes en croata), pero fueron disipadas por su arquero. A poco del final, después de dos atajadas oportunas de Jordan Pickford para sostener la mínima ventaja, Marcus Rashford —que saltó desde la banca— aseguró los tres puntos.