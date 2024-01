Los Ángeles - LeBron James no endulzó sus sentimientos cada vez más amargos después de que los Lakers de Los Angeles sufrieran su décima derrota en 13 juegos el viernes por la noche, cayendo 127-113 ante los Grizzlies de Memphis.

“Simplemente apestamos en este momento”, dijo James visiblemente perturbado después de anotar 32 puntos en la cuarta derrota consecutiva de los Lakers.

Anthony Davis anotó 31 puntos en la última y desalentadora derrota de Los Ángeles desde que ganaron el ‘NBA In-Season Tournament’.

Los Lakers, que permitieron 23 triples, la mayor cantidad de la temporada, a un equipo de Memphis que está último en la NBA en porcentaje de tiros de tres puntos, solo han vencido a San Antonio, Oklahoma City y Charlotte desde que levantaron el trofeo en Las Vegas hace cuatro semanas. .

Antes del partido, el entrenador Darvin Ham dijo que confiaba en la seguridad de su empleo debido a sus conversaciones con la propietaria Jeanie Buss y el gerente general Rob Pelinka.

Después del último y deprimente esfuerzo de los Lakers, Ham elogió las áreas de mejora de su equipo al tiempo que expresó una curiosa frustración con la recepción pública de sus recientes problemas.

“Esto es la NBA, hombre”, dijo Ham. “Esto es un maratón. Hay que mirar la totalidad del cuadro. Estoy cansado de que la gente viva y muera con cada juego que jugamos. Es ridículo, en realidad. Es como, ‘Vamos, hombre’. Esto es un maratón.’ Llegamos a un tramo difícil. Es el mismo equipo. Hace un tiempo jugamos algunos partidos de alto nivel y tenemos que volver a eso. Pero tenemos que seguir luchando. No podemos perder nuestra lucha”.

James no comparte el optimismo de su entrenador: reaccionó negativamente ante la sugerencia de que el sólido juego de los Lakers en la final del torneo era una indicación de que este equipo puede ser un aspirante al campeonato.

“Sin embargo, fueron sólo dos juegos”, dijo James. “Esa fue una pequeña muestra. Todo el mundo está tan entusiasmado con Las Vegas que sigue mencionando Las Vegas. Fueron dos juegos. Nos encargamos de ese asunto... pero en realidad fueron sólo dos juegos”.

Austin Reaves anotó 19 puntos y 12 asistencias, la mayor cantidad de su carrera, pero los Lakers cayeron a 0-2 para comenzar una racha de 12 juegos con solo un juego fuera de Los Ángeles. Los Lakers reconocen que están sintiendo la tensión de su racha de derrotas.

“Al usar este uniforme, recibes muchas críticas y los muchachos te observan bajo un microscopio como equipo”, dijo Davis. “Tienes un par de juegos malos, pierdes un par seguido, no puedes perder la confianza. No puedes estar en las redes sociales, escuchando lo que dice la gente. Tenemos que permanecer juntos en este vestuario. Y encontrar la manera de salir de esto. No viene ninguna ayuda. No hay caballería. Tenemos que hacerlo con los muchachos que tenemos y permanecer juntos”.

Jaren Jackson Jr. acertó cinco triples y anotó 31 puntos y Marcus Smart añadió 29 puntos con ocho triples, la mayor cantidad de la temporada, para los Grizzlies, que consiguieron apenas su segunda victoria en seis partidos.