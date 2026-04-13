Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sin faltar nunca: Mikal Bridges extiende su racha activa en la NBA con cameo de 23 segundos

El escolta de los Knicks llegó a 638 juegos consecutivos, en una decisión planificada para preservar su récord

13 de abril de 2026 - 8:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mikal Bridges celebra después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego contra los Wizards de Washington. (Frank Franklin II)
Por Brian Mahoney / The Associated Press

Nueva York - Mikal Bridges tuvo otra noche corta para extender la racha activa más larga de la NBA de partidos consecutivos disputados, al jugar 23 segundos en el encuentro de los Knicks de Nueva York contra los Hornets de Charlotte el domingo.

RELACIONADAS

Eso elevó a 638 los partidos consecutivos de Bridges, quien nunca se ha perdido uno en su carrera profesional. Recientemente superó a Andre Miller para colocarse con la octava racha más larga en la historia de la NBA.

Bridges fue el único titular de los Knicks que vio acción, con el equipo ya asegurado como el tercer preclasificado de la Conferencia Este. El entrenador Mike Brown indicó que solo permitiría que el escolta jugara el tiempo suficiente para extender la racha, y el suplente Jordan Clarkson ya caminaba hacia la mesa del anotador para reemplazarlo incluso antes del salto inicial.

Los Knicks ganaron el salto y tuvieron la primera posesión. En cuanto regresaron a defender, Bridges cometió una falta para detener el juego y fue retirado.

Cinco jugadores de la NBA tuvieron rachas de más de 700 partidos, encabezados por los 1,192 de A.C. Green.

“Es una locura porque la gestión de cargas es un término real. Y es algo en lo que piensa todo el mundo, no solo el grupo médico de rendimiento, sino también los entrenadores, los jugadores individualmente, los agentes, los familiares, y a la gente se le presiona para que se tome descanso por cualquier motivo. Así que, para un tipo como él, estar en el número en el que está de partidos consecutivos disputados dice muchísimo”, comentó Brown antes del partido.

La final de la Copa NBA que ganaron los Knicks no cuenta en las estadísticas; de lo contrario, a Bridges se le habría acreditado haber jugado 83 partidos en una temporada de 82 por segunda vez en cuatro años. Disputó 56 encuentros con Phoenix en 2022-23 antes de ser traspasado a Brooklyn en el intercambio por Kevin Durant, y luego apareció en los últimos 27 duelos de los Nets.

Extendió la racha al final de esa temporada al jugar cuatro segundos en el cierre de la temporada regular, y participó seis segundos en el último partido de la temporada 2024-25.

Hubo 18 jugadores que llegaron al último día de la temporada regular habiendo jugado todos los partidos. Sion James, de Charlotte, también estaba listo para aparecer en su partido número 82 el domingo en el Madison Square Garden.

Tags
NBAKnicks de Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Brian Mahoney / The Associated Press
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: