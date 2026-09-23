Suspenden partido entre Ponce y Juana Díaz en el BSNF por brote de micoplasma

( Leonas de Ponce / BSNF )

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) suspendió el partido pautado para el lunes entre las Leonas de Ponce (1-2) y las Monarcas de Juana Díaz (0-4) debido a un brote de micoplasma en el conjunto ponceño.

La decisión se produjo luego de que la liga recibiera los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas a integrantes de las Leonas. Nueve jugadoras resultaron positivas, mientras que también se reportó un caso positivo a influenza A, informó el BSNF mediante un comunicado.

“Como medida preventiva y velando por la salud y seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y demás personal involucrado, el encuentro será reasignado para una nueva fecha, que será anunciada próximamente”, indicó la liga.

“Agradecemos la comprensión de la fanaticada”, agregó.

El BSNF no informó de inmediato cuándo se celebrará el encuentro entre Ponce y Juana Díaz.