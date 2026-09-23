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Suspenden partido entre Ponce y Juana Díaz en el BSNF por brote de micoplasma

Nueve jugadoras de las Leonas arrojaron resultados reactivos, mientras también se reportó un caso positivo a influenza A

23 de septiembre de 2026 - 2:42 PM

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Wilneishka Rivera, a la izquierda, conduce el balón por parte de las Leonas de Ponce. (Leonas de Ponce / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) suspendió el partido pautado para el lunes entre las Leonas de Ponce (1-2) y las Monarcas de Juana Díaz (0-4) debido a un brote de micoplasma en el conjunto ponceño.

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La decisión se produjo luego de que la liga recibiera los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas a integrantes de las Leonas. Nueve jugadoras resultaron positivas, mientras que también se reportó un caso positivo a influenza A, informó el BSNF mediante un comunicado.

“Como medida preventiva y velando por la salud y seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y demás personal involucrado, el encuentro será reasignado para una nueva fecha, que será anunciada próximamente”, indicó la liga.

“Agradecemos la comprensión de la fanaticada”, agregó.

El BSNF no informó de inmediato cuándo se celebrará el encuentro entre Ponce y Juana Díaz.

Mientras tanto, las Atenienses de Manatí y las Criollas de Caguas marchan invictas y comparten la cima de la tabla de posiciones con marca de 3-0.

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BSNFBaloncestoLeonas de PonceJuana Díaz
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